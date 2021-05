Kirchenkirnberg mit rund 600 Einwohnern gehört zwar offiziell zur Stadt Murrhardt, dennoch führt es im Welzheimer Wald ein Stück unabhängig von den Menschen unten im Murrtal ein Eigenleben. Das Neubaugebiet am Ortsteingang ist inzwischen vollständig bebaut. Die Nachfrage nach Bauplätzen ist ungebrochen, wenngleich der Ort abseits liegt. Auf der anderen Seite geht es steil den Berg hoch in den Welzheimer Wald in Richtung Kaisersbach. Dort am Waldesrand wohnt Eberhard Bohn, kein Unbekannter.