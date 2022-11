Von Skispringen bis Denksport: Was die TSF Welzheim in den Herbstferien bieten

Pauline schaut konzentriert aufs Schachbrett. Drei Figuren stehen dort noch: zwei Könige sowie eine Dame. Die Zehnjährige ist gerade dabei, den Denksport zu erlernen. Und Daniel Seibold von der Schach-Abteilung der TSF Welzheim erklärt ihr, wie sie den König ihres Mitspielers Lennic jetzt möglichst schnell matt setzen kann.

Schach: „Ist kompliziert, macht aber Spaß“

Der Neunjährige sitzt zum ersten Mal an einem Schachbrett – und findet: „Es ist kompliziert, aber macht Spaß.“ Die beiden Welzheimer Kinder nehmen teil am Herbstferienprogramm der Turn- und Sportfreunde (TSF), das am Mittwoch und Donnerstag auf drei Hallen verteilt und im Wechsel stattfindet. In der Eugen-Hohly-Halle haben sich die Schachsportler einquartiert. Daniel Seibold, der die beiden Teilnehmer anleitet, ist einst selbst über ein solches Ferienprogramm zur Abteilung gekommen – und dabeigeblieben. Heute spielt er in der Bezirksliga Ost. Durch das Ferienprogramm hofft er, junge Menschen für den Denksport begeistern zu können. Denn während der Pandemie ist die Abteilung geschrumpft.

Nebenan sind Niklas und Lucy bereits mitten in einer Partie. Die beiden Siebenjährigen sitzen nicht zum ersten Mal an einem Schachbrett. Sie haben es schon in ihren Familien gelernt und kennen die Regeln. Auch sonst treiben sie regelmäßig Sport, machen beide Jazzdance, außerdem geht er ins Geräteturnen und sie zum Handball. Auch an diesem Morgen waren sie bereits sportlich aktiv – in der Hofgarten-Schulhalle, wo die Ski- und Snowboardabteilung zum Reinschnuppern in den Wintersport geladen hat. Auch wenn sie beim Skispringen zunächst beide ein wenig Angst hatten, so fanden sie am Schluss doch ihre Freude daran, berichten sie strahlend.

Beim Simulieren des Wintersports zeigen sich die TSF ziemlich kreativ

Wobei in der Halle natürlich nicht wirklich eine Skisprunganlage steht. Auf mehreren schräg gegen die Wand gelehnten Bänken geht es auf einer Fußmatte stehend einige Meter hinab. Nach einem kurzen Sprung landen die Mädchen und Jungen dann sanft auf einer Sprungmatte. „So sollen sie zumindest ein Gefühl für den Sport bekommen“, sagt Bianka Nagel, Leiterin der TSF-Geschäftsstelle, die berichtet, dass dieses Ferienprogramm zeigen soll, wie breitgefächert das Angebot des Vereins ist. „Wir wollen zeigen, was unsere Abteilungen zu bieten haben.“

In der Hofgartenhalle bedeutet das vor allem: jede Menge Spaß. Denn beim Simulieren der Wintersportarten zeigt sich die Abteilung Ski und Snowboard doch recht kreativ. Eine Bobbahn gibt es nicht? Kein Problem! Dann schieben sich die Kinder eben in rollenden Kästen zwischen Hütchen hindurch. Schnee gibt es noch keinen? Dann probieren sich die jungen Teilnehmer eben auf zwei Holzlatten stehend in der Halle am Langlauf. Eishockeyspiele gibt es auch, obwohl für die zwei Tage selbstverständlich keine Eisfläche angelegt wurde. Stöcke und Ringe dienen hier als Ersatz.

48 Jungen und Mädchen nehmen in diesem Herbst an der zweitägigen Ferienveranstaltung teil. Vor vier Jahren wurde sie zum ersten Mal angeboten – und die Kinder nehmen sie inzwischen sichtlich gerne an.

Budosport: Ist anstrengend, macht aber die Kinder stark

Das ist auch in der Gottlieb-Bauknecht-Halle zu spüren, wo es ziemlich handfest zugeht. Denn hier zeigen echte Budo-Meister, wie das Kämpfen geht. Budo, das ist die traditionelle ostasiatische Kampfkunst. Und an die sollen die Kinder herangeführt werden. Kickboxen ist dort jetzt angesagt. Und Rolf Schönemann gibt hier den Ton an. „Die Deckung bleibt oben“, sagt er. „Das ist euer Schutz, sonst klingelt es nach 30 Sekunden und der Kampf ist vorbei.“ Der 50-Jährige weiß, wovon er spricht. In seiner Sportart hat er „alle Titel abgeräumt“, wie er berichtet. Er war als Kampfsportler international unterwegs, mehrfacher deutscher und europäischer Meister und ist amtierender Weltmeister im Karatebruchtest. Er kann also mit Hand, Ellbogen und Kopf ziemlich kräftig zulangen. Er weiß, „das ist ein anstrengender Sport“, und er sagt ganz klar, „man muss sich durchbeißen und kämpfen“.

"Wir können Kinder hier stark machen"

Heute geht es aber erst einmal darum, ein Grundgefühl zu bekommen. Worum es geht, sagt Wolfgang Schnaufer, der den achten Dan trägt, Schönemann einst ausgebildet hat – und klarstellt: „Schläger wollen wir hier nicht.“ Deshalb sollte auch zehn Jahre alt sein, wer in der Abteilung mitmachen will. Denn „erst dann begreifen sie, worum es eigentlich geht“. Was den Budosport von den anderen Abteilungen unterscheidet? „Wir können die Kinder hier stark machen.“

Zwei, die alt genug sind und sich beim Boxen auch schon ganz gut schlagen, sind Tim (10) und Filip (11). Zum Vereinssport muss man die beiden nicht mehr animieren. Filip spielt bereits beim FC Welzheim Fußball, wie sein Trikot verrät. Und Tim ist aktiv im Handball. Das Angebot der TSF, mal in andere Sportarten hineinschnuppern zu können, finden aber beide gut.

Eine echte Skisprungschanze gibt es natürlich nicht

So geht es auch Lina und Laura. Die beiden Achtjährigen sind nicht das erste Mal bei dem Herbstferienangebot dabei. Was ihnen bislang am meisten Freude bereitet hat? Ganz klar das Skispringen.

Das hat die zuständige TSF-Abteilung zwar bislang in Ermangelung einer echten Skisprungschanze noch gar nicht im Angebot – doch dafür Ski- und Snowboardkurse, Ausfahrten, Jugend- und Familienfreizeiten sowie Berg- und Wandertouren.

Und die Abteilungen Schach sowie Leichtathletik warten mit ihren Angeboten ja auch noch auf die beiden Mädchen. Vielleicht findet sich dort etwas Passendes für sie. „Ein paar Kinder bleiben erfahrungsgemäß immer hängen“, weiß Geschäftsstellenleiterin Bianka Nagel.

Wenn nicht, ist das auch nicht tragisch. Dann haben sie zumindest an zwei Tagen eine gute Zeit mit den TSF verbracht.