Vor 100 Jahren eingeweiht: Eugen-Hohly-Halle als gute Stube in Welzheim

Sie gilt als die „gute Stube“ der Stadt Welzheim. Die Eugen-Hohly-Halle, die in früheren Jahren als Welzheimer Stadthalle firmierte, wurde im Dezember vor 100 Jahren offiziell eingeweiht. Nach einer gelungenen Renovierung des Denkmalbaus Ende der 90-er Jahre heißt die Welzheimer Stadthalle offiziell nach ihrem Spender Eugen Hohly.

Das Gebäude steht als Sinnbild für einen Aufschwung nach der Krise, wie der ehrenamtliche Archivar der Stadt, Ortwin Köhler, in einem Beitrag für unsere Zeitung feststellt.

Der „große Krieg“ (heute nämlich „1. Weltkrieg“) brachte in Folge riesige wirtschaftliche Probleme mit sich, welche stets als kriegszugehöriges Moment vergessen wurden und werden. Dieser Abschnitt eines Krieges trifft letztendlich jeden noch so unbeteiligten und entfernten Menschen und selbstredend trifft es die Bedürftigen am stärksten. Witwen, Kriegsinvaliden, alleinstehende Senioren in abgelegenen oder strukturschwachen Gegenden konnten sich auch in den 1920er Jahren kaum das notwendigste Essen leisten und selbst die vielzähligen, unterschiedlichen Hilfsvereine waren um die Nahrungsmittelbeschaffung sehr besorgt.

Vor 100 Jahren war die Stadt Welzheim noch mehr ländlich strukturiert

So auch in dem damals noch sehr ländlichen Welzheim, für welches die zu Ehren des Spenders sogenannte Hohly-Halle ein besonderes Stück Heimatgeschichte darstellt. Diese Heimatgeschichte war jedoch nicht stets allen bekannt, hatte sogar die Halle selbst zwischenzeitlich ihren Namen „verloren“ und fand diesen erst nach angeregter Recherche Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre – und schließlich 1998 endgültig – wieder.

In den 1960er Jahren wusste man in der Stadt – damals war Otto Aichele noch recht neu im Amt des Bürgermeisters – anscheinend weder von Eugen Hohly als dem Stifter einer Geldsumme oder dass die Halle dementsprechend seinen Namen getragen hatte, noch dass das Geld durchaus trotz Inflation mehr als nur Idee blieb und zur Umsetzung des Bauprojekts durchaus beitrug. Dies geht aus Briefwechseln bezüglich einer entsprechenden Anfrage von Verwandten Hohlys mit der Gemeinde hervor.

Das Archiv der Stadt war nicht gerade in bester Verfassung

Da vor allem die Kassenbücher bis 1924 nach damaliger Prüfung keine Spende von 500.000 Mark enthielten (sondern nur runde 80.000 aus dem Sommer 1922 und noch 96.000 im Dezember 1922 – also 176.000 Mark insgesamt), war man sich nicht sicher, ob die Nachforschungen des Hohly-Neffen Otto Stüber sich nicht eventuell im Ort oder dem Spendenbetrag irrten. Auch Max Lohß, ebenso sehr mit der Welzheimer Familie Hohly verwandt, konnte diesbezüglich nichts weiter ergänzen und regte eine weitere Recherche für eine Ehrung des Spenders in Form einer Gedenktafel an – doch war das Archiv der Stadt (wie so viele) dem Zeitgeist und dem Krieg geschuldet nicht in bester Verfassung, weder in Fragen der Ordnung noch des Zustandes.

In der fraglichen Zeit – den frühen 20er Jahren – war Stadtschultheiß Welzheims Rall, welcher teils lange schon zusammen mit dem Gemeinderat verschiedene notwendige Projekte angestoßen hatte, bevor die Spende aus London eine weitergehende Umsetzung überhaupt erst richtig ermöglichte. Warum war nun später die Spende nicht mehr unbedingt bekannt und was erreichte die Spende überhaupt?

Am 1. Dezember 1921 kam ein Brief von „Roberts & Hohly – Hosiery & Underwear“ aus London mitsamt Scheck an die Gemeinde, mit der Bitte, es für das neue Schulgebäude (nämlich Turnhalle, Schulküche, Schülerbad, Schulmädchen-Arbeitsschule, Frauenarbeitsschule, und für Lehrmittel) sowie für Lehrmittel der Realschule, die Reparatur der Kirchenorgel und für die Armen zu verwenden. „Arbeitsschulen“ waren letztlich Räume für „Hausarbeit“-Unterricht. Gezeichnet hatte E. M. E. Hohly – der Spender war bekannt.

Hiermit war ein Rundumschlag zur Unterstützung der Stadt gemacht und natürlich trat der Gemeinderat sogleich – und in Folge auch regelmäßig – zusammen, um die Verwaltung und Verwendung zu beratschlagen – Zeit war ein unerlässlicher Faktor, denn zum wirtschaftlichen Effekt eines Krieges gehört auch die Inflation, welche die Finanzierung von Bauvorhaben sehr erschwerte. Dies war der Stadt sehr eindrücklich am längst bestehenden Bauvorhaben der neuen Schule bekannt.

Eugen Hohly antwortete tief erfreut aus Chemnitz im Erzgebirge

Die Rede war nach den Protokollen stets von „zusammen“ 500.000 Mark. Man hatte sogar die Absicht, Eugen Hohly – mit welchem man auch in Korrespondenz stand – zum Ehrenbürger der Stadt zu machen, was aufgrund der rechtlichen Gegebenheiten für ausländische Wohltäter leider „nur“ ideell umgesetzt werden konnte. Eugen Hohly erhielt ein Dankesschreiben, welches der Ehrenbürger-Urkunde sehr nahe gestaltet wurde. Nichtsdestotrotz erreichte der „urkundliche“ Dank seinen Zweck, denn Herr Eugen Hohly antwortete tief erfreut aus Chemnitz im Erzgebirge.

Eben aufgrund der Inflation entstand sogar Uneinigkeit im Spendenverwaltungs-Rat, da das Geld sinnvoll verwaltet, jedoch auch möglichst schnell ausgegeben werden musste. Der Spender selbst musste zurate gezogen und sich bei ihm rückversichert werden. Einfachere Formen der vielen Projekte mussten gewählt werden, um sie zahlen zu können. Ein wichtiger Glücksfaktor war der Verzicht des Landes auf den Schenkungssteuersatz – da ja vollumfänglich mildtätige, gemeinnützige und kirchliche Zwecke vorlagen.

Alle schulischen Bauprojekte plante man von Anfang an als gemeinnützig – also der Öffentlichkeit zugänglich. So konnte man nicht nur alle Gelder-Töpfe sinnvoll verwenden, sondern nach damaligem Gutdünken gehörte zur Hygiene das Warm-Baden einmal die Woche zu einer „ordentlichen Gesundheitspflege“, welche eben auch der gesamten Gemeinde zugutekommen sollte.

Die Stadtverwaltung bewies stets ein gutes Händchen, was die Ausführung, Beauftragung und Finanzierung anging, denn zwar brauchte man neben dem Spenden-Fonds ebenso öffentliche Gelder für die Umsetzung, doch entstanden keine riesigen Schuldenlöcher.

Die Briefe des Eugen Hohly an den „Schultheiß Welzheims“ waren allesamt in Deutsch geschrieben, so auch Hohlys etwas verwunderte Anfrage aus dem Spätsommer 1922, wie ein Bittbrief des Welzheimer „Vereins der Kriegsgeschädigten“ an ihn zu verstehen sei, da doch ein Fonds für Arme bestehe. Nochmals standen eine Auflistung und Darlegung der Verwendung aller Gelder an.

Die Halle war zu diesem Zeitpunkt im Rohbau schon fertiggestellt und der Innenausbau erfolgte bereits – in den Gemeinderatsprotokollen war schon seit Spendeneingang immer häufiger von der „Hohly-Halle“ die Rede. Jedoch ging man den Ausbau nur an, um das restliche Geld nicht vollends in Wertlosigkeit schwinden zu sehen – viel erreicht wurde nicht mehr, die Möblierung und den Betrieb organisierte man auf Leih-Ebene über Gasthäuser.

Die immer weiter steigende Inflation herannahen sehend, fürchtete die Stadt im Herbst 1922 (ein Jahr nach der großzügigen Spende) schon Schuldenprobleme auf sich zukommen, als man am 16. November 1922 feststellte, dass ein ungenannter Wohltäter … durch die Mitteldeutsche Kreditbank … 500.000 M. überwiesen … für die Armen und Bedürftigen Welzheims““.

Sofort wurde dieses Geld zusammen mit dem letzten Rest (60.000 Mark) der Hohly-Stiftung – dem Armenfonds – genutzt, um einen großen Vorrat an Mehl anzukaufen. Der Mehlvorrat wurde sofort an ca. 200 Personen bzw. Haushalte verteilt und im weiteren Verlauf noch einmal gute 220 Haushalte versorgt.

Den Hilfstopf finanziell nochmals aufgestockt, um allen helfen zu können

Dieses Geld in den Kontobüchern zu finden fiel den Heimatforschern der 60er Jahre deshalb schwer, weil es umgehend ohne „Zwischenstation“ auf das Konto der Mehllieferanten floss. Auch versuchte die Gemeinde, den Spender zu ermitteln, doch da dieser sich die Anonymität ausbot, blieb der Name stets ungenannt.

Die brieflichen Erklärungen und Darlegungen zu den Projekten sowie die Nöte bei der Verteilung des Anteils für die Armen und die daraus resultierenden Uneinigkeiten im Stiftungsrat und Bittgesuche wie solche des Kriegsgeschädigten-Vereins an Hohly lassen jedoch den begründeten Verdacht zu, dass Eugen Hohly den „Topf“ für die Armen schlicht und schnell noch einmal um den vollen Betrag erhöhte, um alle Bedürfnisse abgedeckt zu wissen.

So konnte ein Jahr nach Eingang der ersten Spende, am 13. Dezember 1922, der verwaltungstechnische Abschluss der Halle mitsamt einer Schülerweihnachtsfeier als Premiere-Nutzung erfolgen. Wie geplant, stand die Halle nun auch nicht-schulischen Aktivitäten offen und ist so bis zum heutigen Tag Zeugnis und Wegweiser zu übernationalem und organisationsunabhängigem Gemeinschaftssinn.