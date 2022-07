Vorfreude auf den Welzheimer Sommerempfang und das Straßenfest ist groß

Am Freitag um 19.30 Uhr ist es so weit – rings um den vom HGV in Eigenarbeit renovierten und aufgehübschten Pavillon im Stadtpark gibt es wieder einen Sommerempfang der Stadt.

2019 hat er das letzte Mal stattgefunden, damals im September. Diesmal, meint Bürgermeister Thomas Bernlöhr, wird der Sommerempfang, auch dank der hohen Temperaturen, seinem Namen mehr als gerecht. Für den 22. Juli erwartet man 30˚C. Eigentlich, sagt Bernlöhr, hat man in Welzheim noch Glück gehabt. Kein Unternehmen ist in den letzten zwei Jahren der Pandemie zum Opfer gefallen, man hat sich gegenseitig so gut unterstützt wie möglich, und jetzt sind alle froh, dass wenigstens ein großer Teil der früheren Normalität zurückkehrt.

Kleinere Rückschläge bei der Vorbereitung muss man dabei mit philosophischer Gelassenheit hinnehmen – zum Beispiel, dass die ursprünglich engagierte Musikgruppe plötzlich ebenso ausgefallen ist wie zuvor schon der Verleiher, der die Zelte für das Event zur Verfügung stellen sollte (zumindest für die Zelte hat sich inzwischen ein Ersatz gefunden).

Am Freitagabend werden die Reden vom Pavillon aus gehalten werden, es gibt ein Cateringzelt mit einem kalt-warmen schwäbischen Buffet und vier oder fünf Pagodenzelte, zwischen denen die Besucher umherschlendern können.

Mehr als 200 Gäste haben sich angemeldet, für das leibliche Wohl sorgen der Demeterhof Vogel (Eberhardsweiler), die Landmetzgerei Ziesel (Schillinghof), die Schäferei Wahl (Eberhardsweiler), die Holzofenbäckerei Weller und Munz (Cronhütte), die Eisdiele Garda, der WGS Getränkeservice und die Brau- und Brennwerkstatt Schlaipfer (alle aus Welzheim).

Im Freien sich zu treffen und sich auszutauschen ist sehr wichtig

Aber die Hauptsache ist gar nicht das gute Essen. Viel wichtiger ist es, dass man sich wieder treffen darf, dass Veranstaltungen stattfinden, dass sich Menschen begegnen, und angesichts der wachsenden Inzidenzzahlen schadet es ganz und gar nicht, dass der Sommerempfang sich im Freien abspielt, wo das Ansteckungsrisiko deutlich niedriger ist. Das Virus wird den Menschen wohl dauerhaft erhalten bleiben, meint Kerstin Nuding-Berghold vom Welzheimer HGV, und Thomas Bernlöhr scherzt leicht ironisch, dass er sich auch daran gewöhnt habe, in einer „Welt der multiplen Krisen“ zu leben: Pandemie, Klimawandel, der plötzliche Krieg in der Ukraine und der daraus resultierende drohende Gasmangel.

Umso wichtiger sei es aber, trotz allem die Feste zu feiern, wie sie fallen, und die Reaktion spricht Bände: „Egal, was man jetzt veranstaltet, der Zuspruch ist riesig und die Leute kommen zuhauf.“ Das wird am Freitag beim Sommerempfang kaum anders sein.

Pünktlich zum Sommerfest und dem verkaufsoffenen Sonntag ist das Werbematerial für die Welzheim Card fertiggestellt. Es gibt Flyer, Plakate und Geschenkkarten. „Das Material kann bei Foto-Kühnle in der Wilhelmstraße 8 abgeholt werden“, informiert der HGV die Welzheimer Geschäfte. Und wer nach dem Sommerempfang am Freitagabend noch zum Welzheimer Straßenfest samt Flohmarkt und verkaufsoffenem Sonntag gehen möchte, der kann gleich am 23. und 24. Juli in Welzheim bleiben.