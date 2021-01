Bevor der Schnee in diesen Tagen wieder zu grauem Matsch zusammengeschmolzen ist, hat er die Limesstadt samt Umgebung für eine Weile in ein Winter-Wunderland verwandelt. In den letzten drei Wochen haben gut 7000 Besucher die frische Luft und das weiße Idyll genossen - jedenfalls, solange sie nicht austreten mussten.

Wo findet man ein „stilles Örtchen?“

Nun kann man sich natürlich mit dem Kaffee vorsehen, ehe man zum Sonntagsspaziergang aufbricht und sich den Klogang für nach