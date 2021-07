Die Kombination aus Wandern und Schwimmen ist, zumindest in den Sommermonaten, eine neue Form, um die Natur intensiv und mit allen Sinnen zu erleben. Tatsächlich gibt es derzeit noch keine Veranstaltung unter dem Label „Walk & Swim“. „Insofern sprechen wir von einer echten Outdoor-Innovation und einer Premiere am Tag des Wanderns am 17. September und am Deutschen Wandertag im Remstal im August 2022, die der Schwäbische Albverein präsentiert“, so die Verantwortlichen.

