Raus in die Natur: immer eine gute Idee. In Zeiten von Ausgangsbeschränkungen und Pandemie richtet sich der Blick auf das Gute, das naheliegt. Wer an Wochenenden im Welzheimer Wald unterwegs ist, sieht’s an vollen Wanderparkplätzen und auswärtigen Kennzeichen. In der Touristeninformation im Rathaus stand das Telefon zuletzt nicht still. Wie viel Schnee liegt in Welzheim, kann man Schlittenfahren, Langlaufen, so die Fragen im Minutentakt. „Das war Wahnsinn“, sagt Anne Rößle,