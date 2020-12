„Der Impfstoff ist ein Meilenstein in der Pandemiebekämpfung. Er ist der Schlüssel für die von uns allen ersehnte Rückkehr zum gewohnten Leben – auch wenn wir weiter geduldig bleiben müssen. Ich werbe deswegen mit Nachdruck für das Impfen und rufe die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sich impfen zu lassen“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Sonntag, 27. Dezember, in Stuttgart anlässlich des landesweiten Beginns der Impfungen gegen das Coronavirus Sars-CoV-2. Der Startschuss