Warum gibt es immer mehr illegale Müll-Ablagerung im Welzheimer Wald?

Der Pflege Welzheims und seines freundlichen, lebenswerten und sauberen Erscheinungsbildes widmet sich seit mehr als zwanzig Jahren der „Arbeitskreis saubere Stadt Welzheim“. Er verfügt über ein gutes Dutzend ehrenamtlicher Mitarbeiter, die sich jeden zweiten Montag im Monat treffen, um seine Aktionen, Maßnahmen und Einsätze zu planen.

Dazu gehören die wöchentliche Reinigung des Römerspielplatzes, des Tannwaldbahnhofs, des Stadtparks mit seinem Pavillon, des Poetenpfades und des Bereichs der Wellingtonien. Weiter finden regelmäßig Arbeitseinsätze an den Gedenkstätten auf dem Alten Friedhof und im Archäologischen Park statt, am Aichstrut- und am Ebnisee. Ein weiterer großer Schwerpunkt ist das Aufstellen und Betreuen von mehr als 30 sogenannten Dog-Stationen sowie Aschenbechern an den Parkbänken.

"Wilde Müllablagerungen", unter anderem von Hausmüll

Um einen mindestens genauso wichtigen Tätigkeitsschwerpunkt handle es sich, wenn es darum gehe, die Menschen im Zusammenhang mit dem Thema Vermüllung und Müllvermeidung zu sensibilisieren, betonte Achim Buhl, der Sprecher des Arbeitskreises. „Wir versuchen, ehrenamtlich unsere Stadt sauber zu halten, und machen uns Gedanken, was man besser machen könnte“, so Buhl.

Leider komme es immer wieder zu „wilden Müllablagerungen“, unter anderem von Hausmüll, der in Säcken in die Natur geworfen oder an Mülleimern abgestellt werde. Ebenso werde Hausmüll in Biotonnen, an Containerstandorten sowie auch in den Altkleidercontainern illegal entsorgt.

Auch in größeren Wohnanlagen macht es oft Sinn, sich Mülltonnen zu teilen

Eine der Ursachen dafür sehe er darin, so Buhl, dass es im Rems-Murr-Kreis nicht generell Pflicht sei, eine Restmülltonne zu verwenden. Hierzu erwiderte auf Buhls Anfrage Stefanie Baudy, die Pressesprecherin der „Abfallwirtschaft Rems-Murr“, des kreiseigenen, für die Verwaltung des Mülls verantwortlichen Unternehmens, dass im Rems-Murr-Kreis die Nutzung einer Restmülltonne selbstverständlich Pflicht sei. Gemäß der Abfallwirtschaftssatzung des Kreises müsse für die Entsorgung von Hausmüll mindestens ein Abfallgefäß vorhanden sein. Eine Ausnahme davon sei nur dann möglich, wenn mehrere Haushalte sich auf demselben oder angrenzenden Grundstück eine Mülltonne teilten.

Begründen lasse sich dies damit, dass gerade Einzelpersonen teilweise so wenig Müll produzierten, dass sich eine eigene Tonne nicht lohne. Auch in größeren Wohnanlagen mache es oft Sinn, sich Mülltonnen zu teilen.

Würde man Tonnengemeinschaften nicht zulassen, hätte man beispielsweise vor einem Haus mit zehn Wohneinheiten zehn Restmülltonnen und zehn Biotonnen. Von den Gelben und Blauen Tonnen einmal abgesehen, wären das zwanzig Tonnen, die Platz benötigten und auch produziert werden müssten.

Abfallwirtschaft Rems-Murr stellt ab 2026 Erfassungssystem um auf "Behälteridentsystem"

Die Größe dieser Restmülltonne zwingend entsprechend den Mitgliedern des jeweiligen Haushaltes vorzugeben - wie etwa bei der Abfallgebühr - wäre gegenüber denjenigen „nicht wirklich fair“, betonte Baudy, die ihren Hausmüll ordentlich trennten oder darauf achteten, möglichst wenig zu produzieren. Es müsse den Haushalten die Möglichkeit gegeben werden, Tonnen entsprechend der jeweiligen Lebenssituation zu nutzen.

So wäre es beispielsweise möglich, dass in einem Vierpersonenhaushalt zwei Kleinkinder lebten, die Windeln benötigten. In einem anderen Fall seien womöglich alle vier Personen berufstätig und produzierten nur wenig Müll. Der Zwang, eine bestimmte Tonnengröße zu benutzen, wäre wohl nur schwer zu vermitteln und zudem auch kontraproduktiv im Hinblick auf die angestrebte Abfallvermeidung. Man sei sich der Problematik durchaus bewusst, so Baudy, dass Einzelne ihren Müll auf Kosten der Allgemeinheit illegal entsorgten.

Aus diesem Grund stelle die Abfallwirtschaft Rems-Murr ab dem Jahr 2026 ihr Erfassungssystem kreisweit dahingehend um, dass künftig ein sogenanntes „Behälteridentsystem“ zum Einsatz komme. Dadurch werde eine Zuordnung der jeweiligen Müllbehälter zu den jeweiligen Haushalten und Gewerbebetrieben gewährleistet. Ab 2026 deshalb, weil für diesen Zeitpunkt die Verträge für das Sammeln und den Transport des Hausmülls neu ausgeschrieben werden. Das Behälteridentsystem werde darin verpflichtender Bestandteil.

Die jeweiligen Tonnen werden mit einem Chip versehen

Dies bedeute, dass für alle Beteiligten der Aufwand geringer werde. Die jeweiligen Tonnen werden mit einem Chip versehen, über den festgestellt werden könne, wo die Tonne stehe und zu welchem Haushalt sie gehöre. Der Kunde erhalte dann jedes Jahr nur noch einen Bescheid, er müsse nicht mehr jeden Jahreswechsel in die Verkaufsstelle, um auch noch eine Müllmarke zu kaufen.

An den Gebühren werde es keine grundsätzliche Änderung geben, versicherte Baudy. Abgerechnet werden weiterhin Grundgebühr und Gebühr für die Tonne. Es bleibe auch dabei, dass der Kunde zwischen zwei- und vierwöchiger Leerung wählen könne. Der Vorteil des neuen Systems bestehe zudem darin, dass für die Abfallwirtschaft Rems-Murr einiges an Kosten wegfalle.

„Wir sparen dadurch“, so Baudy, „dass keine Marken gedruckt werden müssen, wir benötigen keine Verkaufsstellen, denen eine Provision bezahlt werden muss, es gibt keine Reklamationen und Rückrufe, weil die falsche Marke gekauft wurde, und das bei einem unterjährigen Wohnungswechsel notwendige Ummelden wird ebenfalls einfacher.“ Das ganze System werde deutlich entspannter.