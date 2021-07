Langsam wird es ernst. „Das ist der letzte Termin, der mit der Schule in irgendeiner Weise zu tun hat“, stellt Robin Wenz fest. Er und das Organisationsteam für den bevorstehenden Abitur-Ball berichten vom Stand der Vorbereitungen für den großen Abend in der Schulbibliothek des Limes-Gymnasiums. Die Mitglieder des Abi-Ball-Komitees haben auf dem Weg dorthin ein Klassenzimmer durchquert, in dem ein Lehrer seine Schüler unterrichtet, ganz normaler Schulbetrieb. Aber nicht mehr für die