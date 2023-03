Was kostet Brennholz in Welzheim? Warteliste für die Käufer

Brennholz ist knapp. Das wirkt sich auch auf den Holzmarkt in Welzheim aus. Im Welzheimer Stadtwald sind derzeit keine Vorräte mehr vorhanden. Förster Hubert Lechleitner hat deshalb eine Warteliste angelegt. Ziel ist es, den örtlichen Bedarf abzudecken. Er geht im Gespräch mit unserem Mitarbeiter davon aus, dass die Warteliste nach und nach abgebaut werden kann.

Im Schnitt sind es rund 255 Festmeter Holz im Jahr, die Hubert Lechleitner aus dem Welzheimer Stadtwald zur Verfügung stellen kann. Wobei es natürlich von Jahr zu Jahr Unterschiede gibt. Mal mehr, mal weniger. Das ist von vielen Faktoren abhängig. Gibt es viel Schadholz durch Käferbefall und/oder Trockenheit, fällt mehr Brennholz an. In Jahren, in denen der Holzpreis im Keller ist, wird weniger Holz eingeschlagen.

In einem Jahr fast das Doppelte als sonst aus dem Stadtwald als Brennholz

Ein Spitzenwert in der letzten Zeit war im Jahr 2021 mit 533 Festmetern, gefolgt von 388 Festmetern im Jahr 2022. Lediglich 71 Festmeter Brennholz gab es im Jahr 2020. Da sieht man schon die großen Schwankungen. Für 2023 sind 100 Festmeter plus x Holzeinschlag geplant. Der geplante Rückgang hat damit zu tun, dass im 260 Hektar großen Stadtwald nicht jedes Jahr überdurchschnittlich große Mengen Brennholz hergestellt werden können. „Unser Ziel bleibt es aber, den örtlichen Bedarf abzudecken“, betont Hubert Lechleitner.

Das heißt nichts anderes als, wenn einer aus Fellbach oder Sulzbach anruft - wie schon geschehen -, dann wird dieser abgewiesen. „Wir wollen keinen Brennholztourismus“, ist sich Hubert Lechleitner mit dem Kämmerer der Stadt, Wolfgang Schray, einig. In der Regel kann sich der Chef der Gemeindefinanzen jedes Jahr über rund 60.000 Euro Gewinn aus dem Stadtwald freuen. Aber auch hier gibt es natürlich Schwankungen. Es kommt auf die Holzpreise an und wie viel wieder in den Stadtwald investiert wird. Derzeit liegt der Preis von Brennholz Buche bei 80 Euro je Festmeter, anderes Hartholz bei 75 Euro je Festmeter. Fichte ist kaum nachgefragt. Die Preise für Brennholz sind laut Hubert Lechleitner einheitlich im Landkreis Rems-Murr festgelegt.

„Die Holzpreise in Deutschland können sich trotz Baukrise und Wirtschaftskrise überraschend gut behaupten. Die Preise für Laubholz, Energieholz und Brennholz steigen sogar. Zumindest regional. Dennoch sind die Aussichten für das Jahr 2023 nicht unbedingt berauschend, denn auch der Holzmarkt kann sich der wirtschaftlichen und konjunkturellen Entwicklung nicht entziehen“, schreibt Dr. Olaf Zinke in einem Fachbeitrag für „agrarheute“.

Deshalb ist die weitere Entwicklung im Welzheimer Stadtwald nicht genau abzusehen. Stadt und Forstamt müssen laufend auf die aktuelle Situation reagieren können. Der Welzheimer Stadtwald besteht zu etwa 70 Prozent aus Nadelholz und zu 30 Prozent aus Hartholzbeständen wie Buche und Eiche. Die Esche kommt wegen einer Baumkrankheit kaum noch vor. Allerdings gibt es im Welzheimer Stadtwald einzelne Exemplare, die offensichtlich nicht krank wurden. Die Förstliche Versuchsanstalt in Freiburg will deshalb untersuchen, ob es resistente Arten gibt, die wieder im Wald gepflanzt werden können.

Auf jeden Fall ist in diesem Jahr die Anpflanzung von 5600 Bäumen im Stadtwald vorgesehen, vor allem Douglasien und Laubbäume wie Spitzahorn, Flatterulme und Eiche. Der Forstfachmann geht davon aus, dass diese Sorten mit dem Klimawandel besser zurechtkommen. Hubert Lechleitner strebt deshalb einen „gesunden Mischwald“ an, und zwar nicht nur mit Neupflanzungen. „Die Naturverjüngung ist uns sehr wichtig. Diese Pflanzen, die selbst kommen, sind in der Regel seltener krank und relativ stabil“, sagt der Fachmann.

Das vergangene Jahr war wieder viel zu trocken für den Wald

Nach einer kurzen Verschnaufpause im Jahr 2021 war 2022 für den Stadtwald wieder ein extremes Trockenjahr. Seit Anfang August beobachten die Forstleute vermehrt Trockenschäden in den Kulturen und auch im alten Wald. Insbesondere die Buchen warfen grüne Blätter ab und wurden frühzeitig braun. Das Ausmaß der Schäden in den Buchenwäldern wird Hubert Lechleitner erst nach womöglich nicht erfolgtem Blattaustrieb im Frühjahr 2023 erkennen können. Durch das trocken-heiße Klima wird die Entwicklung des Borkenkäfers begünstigt, so dass die Fichte weiter befallen wird. Die Forstleute sind wie in den Vorjahren dabei, über zügigen Holzeinschlag und Abfuhr der befallenen Bäume aus dem Wald die Probleme einzudämmen.

Waldbau: Landkreis stellt sich dem Klimawandel

Der Wald prägt auf rund 40 Prozent der Fläche des Rems-Murr-Kreises das Landschaftsbild. Er ist die grüne Lunge und der wichtigste Klimaschützer. Die Forstverwaltungen stehen zur multifunktionalen, nachhaltigen Forstwirtschaft und zum „Schützen durch Nützen“. „Wir wollen den Wald der Zukunft jetzt gestalten“, hat die Leiterin des Forstamtes Rems-Murr, Dagmar Wulfes, bei der Vorlage des Betriebsplanes 2023 für den Welzheimer Stadtwald betont. Ökologisch intakte Wälder und eine nachhaltige wirtschaftliche Nutzung gehen dabei Hand in Hand. In den kommenden Jahren möchte die Forstverwaltung ihr waldbauliches Engagement in den jungen Waldbeständen, die über das Jahr 2100 hinauswachsen werden, verstärken. Diese Bestände werden den Klimawandel langfristig erleben. „Wir können heute dafür sorgen, dass sie stabil, gemischt, bunt und wertvoll in die Zukunft gehen“, so Dagmar Wulfes.