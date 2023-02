Was wird aus der Welzheimer Innenstadt? Bürgermeister Bernlöhr zieht Bilanz

Es gibt viel zu tun, packen wir es an: Unter diesem Motto sind Welzheims Bürgermeister Thomas Bernlöhr und die Stadtverwaltung ins neue Jahr gestartet. In Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat und allen örtlichen Beteiligten soll die Stadt Welzheim weiterentwickelt und Großprojekte auf den Weg gebracht werden. Darunter sind auch private Vorhaben, die von der Stadt inhaltlich und baurechtlich begleitet werden.

Das Neubaugebiet Erdgrube wird mit Kraft vorangetrieben, im nächsten Jahr soll die Erschließung gemacht werden, so dass im Herbst 2024 wieder Bauplätze zur Verfügung stehen. Denn solche Flächen für Wohnneubauten kann die Kommune derzeit nicht anbieten, weil in den letzten Jahren aufgrund des Booms so gut wie alle Baugrundstücke verkauft wurden.

Discounter Lidl will umziehen und erweitern

Weiter geht es mit der Umsiedlung des Discounters Lidl, dem bereits laufenden Umbau und Erweiterung von Edeka. Somit erfährt der Lebensmitteleinzelhandel in Welzheim einen kräftigen Aufschwung. Bei der geplanten Erweiterung des Normas in der Innenstadt setzt Thomas Bernlöhr im Gespräch mit unserem Mitarbeiter auf das Prinzip Hoffnung. Zwar steht die Erweiterungsfläche zur Verfügung, doch auf Investorenseite geht es derzeit nicht weiter voran, was der Bürgermeister sehr bedauert. „Wir haben alles richtig gemacht und haben trotzdem nicht das Ziel erreicht.“ Das sei bedauerlich, aber von städtischer Seite aus nicht zu ändern.

Aus Sicht des Stadtchefs hat Welzheim die Corona-Krise gut gemeistert und ist aus ihr gestärkt hervorgegangen. Auch wenn die Kriegs- und Energiesorgen aufs Gemüt drücken, die Bürger würden sich wieder gerne treffen und nützten jede Gelegenheit zum Austausch und zum Miteinander, das so lange gefehlt hat. Der Treff an der Treppe am Kirchplatz wurde zum Erfolgsschlager und wird fortgesetzt. Der Sommerempfang mit neuem Termin im Juli war ein voller Erfolg. Froh ist nicht nur Bernlöhr, dass für den Biergarten ein neuer Pächter und eine neue Pächterin gefunden wurden.

Sanierung Altes Schulhaus Aichstrut gelungen, aber sehr teuer

Bei den bereits abgeschlossenen und noch laufenden Projekten der Stadt gab es böse Überraschungen und manche Probleme. Die Renovierung des Alten Schulhauses in Aichstrut ist sehr gut gelungen, der Bauablauf und die Baukosten bereiteten den Stadtverantwortlichen aber manchmal großes Kopfzerbrechen. Zu Baubeginn war der Baukostenrahmen bei 2,5 Millionen Euro festgezurrt worden. Nun liegt die Stadt bei dem ortsbildprägenden Gebäude bei etwa 3,8 Millionen Euro. Eine dicke Kröte, die der Gemeinderat schlucken musste.

Die Planung und der Bau gleich drei neuer Kindergärten werfen die Frage auf: Hätte man es erahnen können, diese Entwicklung? In Teilen vielleicht, aber nicht zur Gänze. Bürgermeister Bernlöhr hat sich das zusammen mit seinen Mitarbeitern mal angeschaut. Ein Teil der Nachfrage nach mehr Kindergartenplätzen resultiert daraus, dass im Neubaugebiet Rötelfeld Mehrfamilienhäuser gebaut wurden. Dieser Bevölkerungszuwachs sei bei der Stadtverwaltung nicht ausreichend in den Berechnungen berücksichtigt worden, räumt Thomas Bernlöhr ein. Zwei Drittel des Zuwachses stammten aber aus dem Zuzug von jungen Familien in ältere, bestehende Immobilien, die durch den Verkauf auf den Markt kamen und nach der Renovierung bezogen wurden. Diese an und für sich erfreuliche Entwicklung hat die Stadt nicht in der Hand, das spielt sich auf dem privaten Immobilienmarkt ab. Der Bürgermeister geht aber davon aus, dass sich dieser Trend in diesem und im nächsten Jahr wieder abschwächt.

Drei neue Kindergärten notwendig, um der Nachfrage gerecht zu werden

Um den Bedarf zu decken, investiert die Stadt viel Geld, zum Beispiel in die Kindergarten-Erweiterung in Breitenfürst. Durch Engpässe beim Baumaterial hat sich der Fertigstellungstermin mittlerweile um rund ein Jahr verzögert. Das sei den Bürgern schwer zu vermitteln, erkennt Bernlöhr, und viele würden darunter leiden. Einmal die Eltern und zum anderen die Gruppen in Breitenfürst, die das Bürgerhaus nicht nutzen könnten, weil die Räume als Behelfskindergarten genutzt werden müssen.

Vom Gemeinderat wurde außerdem der Bau eines Jurtenkindergartens im Baugebiet „Hohe Tanne“ beschlossen. Entstehen soll eine eingruppige Einrichtung mit einem naturnahen Konzept. Von dem Standort aus sind die Felder und der Wald schnell zu erreichen. Das Gebäude soll eine runde Jurte aus Holz werden. An dieser Stelle wäre zukünftig sogar eine Erweiterung auf zwei Gruppen möglich.

Geplant ist für 2023 ebenso ein Waldkindergarten in der Nähe des Tannwaldfriedhofs. Dort wird als Start- und Endpunkt ein spezieller Bauwagen aufgestellt. Die meiste Zeit halten sich die Kinder allerdings im angrenzenden Tannwald auf.

Stadt sieht mit Rossmann neuen Frequenzbringer, HGV sieht es anders

Eine weitere „Baustelle“ ist für die Stadt die Entwicklung der Innenstadt. Alteingesessene Betriebe haben aufgehört. Andere Leerstände füllten sich wieder mit Leben. Mit der Neueröffnung des Rossmanns am Feuersee, dem Angebot des Textildiscounters Takko und der Ansiedlung einer Zahnarztpraxis seien Frequenzbringer für die Innenstadt entstanden. Sehr wohl hat Bernlöhr registriert, dass manche andere Läden über Umsatzeinbußen klagen, gleichwohl hält er die Entscheidung für richtig: „Auf einen Drogeriemarkt kann eine Stadt wie Welzheim nicht verzichten.“

Im Auftrag der Stadt waren in den vergangenen Monaten Innenstadtberater vor Ort, um sich die Situation genauer anzuschauen, Gespräche zu führen und direkte Beratungsangebote anzubieten. Der nun vorliegende Abschlussbericht wird in einer ersten Stellungnahme vom Handels- und Gewerbeverein (HGV) folgendermaßen kommentiert: „Die Ansiedlung des Frequenzbringers Rossmann hat die Befürchtungen des Einzelhandels bezüglich Umsatzeinbußen erfüllt und wird nicht als Bereicherung empfunden. Aufgrund der Breite des Angebots ist die Wirkung überwiegend schädlich. Die Vorgehensweise bei den Bürgerinterviews ist fragwürdig und von der Methodik her zweifelhaft. Zeitpunkt und Auswahl der Befragten erscheinen nicht repräsentativ. Fehlerhaft: Es gibt mehr als ein Bekleidungsgeschäft und uns ist nicht bekannt, dass weitere Traditionsunternehmen schließen wollen.“

Planungen für die Entwicklung des Linden-Areals am Schulzentrum

Weiteres großes Stadtthema ist die Entwicklung des Lindenquartiers im Bereich des Schulzentrums. Zwei Büros wurden beauftragt, drei Varianten zu entwickeln. Klar ist heute schon, dass eine dreiteilbare Halle und ein Lehrschwimmbecken gebaut werden sollen. Außerdem wurde das Projekt neues Sport- und Vereinszentrum der Turn- und Sportfreunde (TSF) aufgenommen. Unklar ist bislang, ob eine feste Fläche für die alle fünf Jahre stattfindenden Heimattage reserviert werden soll. Bürgermeister Thomas Bernlöhr geht davon aus, dass die Planung noch in diesem Jahr festgezurrt werden kann. Im Jahr 2024 könnte dann der neue Bebauungsplan sein Verfahren durchlaufen.

Das Großprojekt ist eine große Herausforderung für alle Beteiligten, denn die Belange des benachbarten Schulzentrums mit rund 1700 Schülerinnen und Schülern werden ebenfalls berücksichtigt, zum Beispiel im Hinblick auf Schulsport, Verkehrswege und Parkplatzsituation. Benötigt wird dann auch ein neues Nahwärmekonzept, das sowohl die geplante Neubebauung als auch die bestehenden Gebäude im Schul- und Sportzentrum im Blick hat. „In dem Projekt sehe ich eine riesige Chance für die Stadtentwicklung. So ein Vorhaben wollen wir nicht übers Knie brechen, es soll aber auch keine unendliche Geschichte werden“, so Bernlöhrs Ziel.

Dabei wird es laut Bürgermeister immer schwerer, Projekte praktikabel umzusetzen. Die Bürokratie und die Vorschriften seien offenbar nicht zu bremsen. Schon bei kleinen Dingen gelte es, eine Vielzahl von Regeln, Vorgaben und Gesetzen zu beachten. Es sei mittlerweile ein Dschungel aus verbindlichen Vorgaben entstanden. Die Politik mache sich alle möglichen Aufgaben zu eigen, keiner sage, was nicht gehe, und wenn, dann höchstens noch auf der kommunalen Ebene. So werde ein 49-Euro-Ticket groß und kurzfristig angekündigt, dann hapere es aber an der Umsetzung. Die Warnungen der Mitarbeiter vor Ort, dass sich so etwas nicht so schnell umsetzen lasse, würden einfach ignoriert. Die Politiker sollten erkennen, dass die Bürgerinnen und Bürger oftmals viel einsichtiger seien, wenn man sie mit den Tatsachen vertraut mache. Die Mitarbeiter vor Ort in den Verwaltungen seien oftmals frustriert, weil die Dinge so nicht funktionierten.

Gut funktioniert in Welzheim noch die Unterbringung von Flüchtlingen in der Stadt. Thomas Bernlöhr ist angesichts der Not vieler Kommunen sichtlich froh darüber. Viele alte private Häuser seien für die Unterbringung zur Verfügung gestellt worden. Ein Beispiel: Da ist die Oma im Pflegeheim und hat ihr Haus den Kindern oder Enkelkindern übergeben. Aber das Haus darf noch nicht verkauft werden, solange die Oma lebt. Eine Generalsanierung des Gebäudes kommt aber ebenfalls nicht infrage. Gleichwohl kann das Haus zur Unterbringung für Flüchtlinge hergerichtet werden. Die Zahl der Flüchtlinge, die in Welzheim untergebracht sind, schwankt derzeit zwischen 100 und 120 Menschen. In diesem Jahr sind bisher etwa 30 Flüchtlinge dazugekommen. „Es besteht eine extrem große Unsicherheit, wie die weitere Entwicklung sein wird. Wir fahren auf Sicht und bereiten uns so gut es geht vor.“