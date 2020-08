Wegen Überfüllung: Zufahrtswege zum Aichstrutsee gesperrt - Lage am Ebnisee kritisch

Die Stadt Welzheim hat am Sonntagmittag (09.08.) die Zufahrtswege zum Aichstruter Badesee wegen Überfüllung sperren lassen. Das teilte die Stadtverwaltung um 13.15 Uhr auf Facebook mit. Polizei und Sicherheitskräfte vor Ort überwachen die beiden städtischen Zufahrtsstraßen, auch die Schleichwege sind gesperrt.

"So können wir die Lage kontrollieren und müssen den See nicht komplett sperren", so Bürgermeister Thomas Bernlöhr. Wann man die Zufahrtsstraßen zum Aichstrutsee wieder öffenen könne, sei unklar. Dies würde aber nur gehen, wenn es wieder ruhiger werde und Parkplätze zur Verfügung stünden.

Am Ebnisee droht das gleiche Szenario

Auch am Ebnisee ist die Lage kritisch. "Stand jetzt geht es noch", sagte Bürgermeisterin Katja Müller auf Nachfrage unserer Redaktion. Wenn aber wie am Samstag alle Badegäste, die nicht mehr zum Aichstrutsee kommen, zum Ebnisee ausweichen, gebe es eine Überfüllung - und Konsequenzen.

Zunächst habe Müller im Notfall nur die Möglichkeit gesehen, den See komplett sperren zu lassen - mit Hilfe der Polizei. Nach eingiebiger Beratung mit den Beamten habe man sich aber dazu entschlossen, den Ebnisee nicht räumen zu lassen, so die Bürgermeisterin.

Sollten weitere Autos kommen - und sollten diese aufgrund der angespannten Parkplatzsituation verbotenerweise auf der Landesstraße parken - werde "die Polizei die Straße in beide Richtungen sperren." Die Besucher könnten problemlos nach Hause fahren, an den See würde aber keiner mehr kommen, so Müller.