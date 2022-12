Weihnachtliche Stimmung bei "Advent im Park" in Welzheim

Zwei Jahre in Folge musste der „Advent im Park“ coronabedingt ausfallen. Stattdessen lockte ein Weihnachtswald durch den Tannwald in Welzheim als Ersatz. Jetzt konnte die Veranstaltung der beiden Naturparkführer Manfred Krautter und Walter Hieber wieder ohne Einschränkungen stattfinden.

Seit 2016 hatte es den „Advent im Park“ bereits gegeben. Die Idee dahinter war es, einen Weihnachtsmarkt ganz frei von Kommerz, dafür mit viel Programm für die ganze Familie zu gestalten.

Was am Sonntag geboten war

Und es war in der Tat einiges geboten am Sonntag: Die Waldfee erzählte Weihnachtsgeschichten, verteilte Schokolade und Autogrammkarten. An einer Feuerstelle gab es Stockbrot und Bratäpfel. Es wurden Adventslieder gesungen mit dem Posaunenchor des CVJM. Kinder konnten basteln und sich Märchengeschichten anhören, aber auch Lägerle bauen oder eine Dekoration am Weihnachtsgedichte-Pfad anbringen – eine Idee, die an den Weihnachtswald erinnern soll, der in den vergangenen beiden Wintern großen Anklang fand, dieses Jahr aber pausiert.

Licht und Feuer zum Ausklang

Zum Ausklang des „Advents im Park“ wurde der Welzheimer Stadtpark mit Licht und Feuerstellen stimmungsvoll beleuchtet. An eine Jongliershow mit Licht und Feuer schloss sich noch eine Fackelwanderung an. Fotos: Ralph Steinemann