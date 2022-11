Weihnachtsdorf in Welzheim: Was kostet der Glühwein in diesem Jahr?

Es war ein rundum gelungener Auftakt zum Weihnachtsdorf 2022 in der Welzheimer Stadtmitte. Nach zwei Jahren Corona-Pause freuten sich die Menschen, wieder einen Glühwein zu trinken, eine Rote Wurst zu essen oder die vielen anderen Angebote rund um die St.-Gallus-Kirche zu nutzen. Fast überall sind die Preise für Essen und Trinken auch auf den Weihnachtsmärkten gestiegen, in Welzheim jedoch „noch sehr fair und es gab bisher auch niemanden, der sich bei uns oder einem Standbetreiber beschwert hätte“, äußert sich Uwe Lehar, Pressesprecher der Stadt Welzheim.

Einen Glühwein gibt es im Durchschnitt für 3,50 Euro in Welzheim, eine Rote Wurst auch für 3,50 Euro und den Kinderpunsch für 2,50 Euro. 20 Stände, vier weniger als noch vor der Corona-Pandemie, bieten eine große Vielfalt an. Es gibt somit auch etwas mehr Platz für die Besucher.

„Natürlich gibt es auch Essen und Getränke, die etwas teurer sind, aber da spielt dann eben oft die Qualität mit hinein und jeder Gast kann sich ja aussuchen, was er an Geld ausgeben möchte“, so Lehar. Es erwartet die Besucher der Duft von Glühwein und Punsch, und eine große Vielfalt an kulinarischen Leckerbissen sowie eine Auswahl an Geschenken und Waren auf dem Kirchplatz. Es wird sicherlich auch für die Weihnachtsdekoration zuhause noch das eine oder andere zu finden sein. Ein Besuch von ZVW-Redakteur Jörg Hinderberger auf den Weihnachtsmärkten in Leipzig und Freiburg zeigt, dass hier am Beispiel der Glühweine es durchaus teurer zugeht. In Leipzig kostet ein Glühwein im Schnitt 4,50 Euro, in Freiburg sogar 5,50 Euro.

Wer aber sucht, der finde überall Schnäppchen. Von Freitag, 2. Dezember - von 18 bis 23 Uhr - und am Samstag, 3. Dezember - von 15 bis 23 Uhr - sowie am Sonntag, 4. Dezember - von 11 bis 19 Uhr - wird es die zweite und abschließende Runde des Welzheimer Weihnachtsdorfs geben.

Die Besucher erwartet ein bezauberndes Ambiente unter alten Bäumen bei der St. Gallus-Kirche auf dem Kirchplatz. 20 weihnachtlich geschmückte Hütten und Stände reihen sich zu einem stimmungsvollen Weihnachtsdorf auf und zaubern eine vorweihnachtliche Atmosphäre. Am Sonntag, 4. Dezember wird das Weihnachtsdorf um einen Weihnachtsmarkt mit verschiedenen Verkaufsständen rund um den Kirchplatz erweitert.