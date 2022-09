Welzheim: Einschränkungen im Mobilfunknetz der Telekom noch bis Dienstag (6.9.)

In Welzheim gibt es für Kunden der Telekom seit Montagvormittag (05.09.) teilweise keinen oder nur sehr schlechten Mobilfunkempfang.

Arbeiten an einer Antenne

Der Grund ist aber nicht, wie zunächst auf unsere Anfrage bei dem Unternehmen mitgeteilt, eine Störung. Vielmehr finden an einer Antenne im Stadtgebiet gerade Arbeiten statt, so Unternehmenssprecher Frank Domagalan: „Dort findet ein Austausch statt, dadurch kommt es zu Einschränkungen“.

Konkret wird die bisherige Anlage fit gemacht für die 5G-Technologie. „Wahrscheinlich werden die Arbeiten bis Dienstag, 18 Uhr, abgeschlossen sein.“

Turm muss komplett außer Betrieb genommen werden

Leider gebe es keine andere Möglichkeit, als in dieser Zeit den Mobilfunkturm komplett außer Betrieb zu nehmen, um die Anlage aufzurüsten. „Und leider ist das auch nicht in einer Stunde getan“, so der Telekomsprecher. „Wir wissen, dass das unangenehm ist für unsere Kunden, aber danach haben sie auf viele Jahre hin Ruhe“.

Ein Zusammenhang mit Störungen bei der EC-Kartenzahlung am Montag in Welzheim schließt Domagelan indes mit ziemlicher Sicherheit aus.