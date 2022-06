Welzheim erhält 700.000 Euro Fördergelder für die Entwicklung der Innenstadt

Viel ist in den vergangenen Jahren in der Welzheimer Innenstadt passiert: Die Wilhelmstraße wurde rundum erneuert, der Kirchplatz mit einer Freitreppe versehen und an der Gallus-Kirche entstand außerdem ein neuer Spielplatz.

Was noch geplant ist

Vieles ist in der Stadt auch noch geplant. So soll etwa der Omnibus-Bahnhof durch ein „grünes Band“ besser mit der Stadtmitte verbunden werden. Rund zwei Millionen Euro will die Stadt Welzheim deshalb in den Omnibusbahnhof, den Postweg sowie die Bahnhofstraße investieren. So hat es der Stadtrat Ende 2021 beschlossen.

Außerdem soll die Mediathek umziehen vom Kirchplatz 2 in das ehemalige Fahrrad-Löffler-Gebäude. Im Anschluss werden die Räumlichkeiten der Verwaltung zur Verfügung gestellt werden, die damit ihre Platzprobleme lösen und näher zusammenrücken kann. All diese Bereiche wurden vor rund zwei Jahren zu einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet namens „Stadtkern V“ zusammengefasst.

Nun erhält die Stadt für die noch anstehenden Projekte in diesem Gebiet eine Finanzhilfe vom Land in Höhe von 700.000 Euro. Das hat das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg bekanntgegeben.

Wofür das Geld konkret ausgegeben wird

Wie die Stadtverwaltung auf unsere Nachfrage mitteilt, resultiert der Betrag aus einem Aufstockungsantrag, den Welzheim im Dezember 2021 eingereicht hat, um die künftigen städtische Vorhaben finanziell abzudecken.

Dazu gehört in naher Zukunft als Schwerpunkt die Gestaltung der Grünachse mit den Bürgergärten vom Feuersee bis zum Omnibusbahnhof und die Neugestaltung der Bahnhofstraße von der Brunnenstraße bis zum Zentralen Omnibusbahnhof. Dieser und sein Umfeld werden ebenfalls grundlegend modernisiert. Allerdings nicht über die Stadtsanierung, sondern über das Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, einer Förderung speziell für den öffentlichen Nahverkehr. Der Baustart ist für 2023 oder 2024 geplant.

Wie viel das Land in Stadtentwicklung investiert

Insgesamt 237,19 Millionen Euro stellt das Ministerium in diesem Jahr für städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen zur Verfügung. Davon kommen rund 76 Millionen Euro vom Bund. Gefördert werden insgesamt 313 Projekte, darunter sind 51 neue sowie 262 laufende Maßnahmen, für die weitere Mittel bewilligt werden.

Eine Kernaufgabe der Städtebauförderung liegt laut Ministerin Nicole Razavi (CDU) darin, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und ein attraktives Lebens- und Wohnumfeld zu erhalten. „Ziel ist es zudem, nach dem Grundsatz ‚Innenentwicklung vor Außenentwicklung‘ leerstehende Gebäude neu zu nutzen sowie brachliegende Flächen zu aktivieren und so vorzubereiten, dass dort neu gebaut werden kann“, so Razavi.