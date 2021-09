Wenn Dieter Einhäuser in zwei Jahren und dann 68 die Laufenmühle verlässt, kann er guten Gewissens gehen. In den letzten Jahren wurde die Einrichtung für Behinderte, das Christopherus-Heim, runderneuert, sowohl im Innern als auch im Äußern. Voraussichtlich noch in diesem Jahr wird das neue Wohnheim am Südhang bezogen. Dieter Einhäuser, Vorsitzender des Trägervereins Christopherus Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Laufenmühle, hat in den vergangenen Jahren außer dem Heimbetrieb das