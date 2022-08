Welzheim: Hausarztpraxis von Dr. Höschele und Dr. Kodler muss schließen - warum?

Ende Juli und Anfang August erhielten die Patienten der Welzheimer Hausarztpraxis Theramedicum einen Brief, in dem die Ärzte mitteilten, dass ab dem 26. September 2022 die Praxisräume im Bethel in Welzheim nicht mehr zur Verfügung stehen. „Leider sind uns unerwartet die Räumlichkeiten gekündigt worden“, heißt es von Seiten Dr. Peter Höschele, Dr. Philipp Höschele und Dr. Michael Kodler. Heißt also übersetzt für alle Patienten, die bisher in Welzheim behandelt wurden, dass sie in die Hausarztpraxis nach Rudersberg-Steinenberg ins Theramedicum gehen können oder sich in Welzheim einen anderen Hausarzt suchen müssen, sollte man zum Beispiel keine Pkw-Möglichkeit haben oder nicht mehr so gut zu Fuß sein.

„Es war vor sechs Jahren nicht so geplant, dass wir die Welzheimer Innenstadt verlassen müssen. Uns wurde aber seitens des Bethel aufgrund von Eigenbedarf im Frühjahr gekündigt. Aktuell gibt es trotz Gesprächen mit Bürgermeister Thomas Bernlöhr keine Möglichkeit, einen anderen Standort in Welzheim aufzubauen. Wir hoffen, dass uns die meisten Patienten dann in unseren Räumen in Rudersberg-Steinenberg besuchen und wir suchen noch nach Lösungen für die Patienten, die diesen Weg nicht auf sich nehmen können. Mir ist aber noch einmal ganz wichtig zu betonen, dass wir vor sechs Jahren nicht gekommen sind, um jetzt wieder gehen zu müssen“, erklärt Dr. Philipp Höschele.

Bethel benötigt die Räumlichkeiten, da die Reha-Klinik „aus allen Nähten platzt“

Auf Nachfrage des ZVW im Bethel über die Beweggründe teilte Hauptgeschäftsführerin Ulrike Brenner schriftlich mit: „Der befristete Mietvertrag der Praxis Höschele und Kollegen in den Räumen der Reha-Klinik läuft zum 30. September 2022 aus. Da die Reha-Klinik in Zukunft die Räumlichkeiten selbst benötigt, konnte der Vertrag nicht verlängert werden. Zu Beginn des Frühjahrs wurde daher der Praxis frühzeitig die Kündigung mitgeteilt, nachdem bereits im Vorfeld andere Möglichkeiten, ohne Ergebnis, erörtert wurden. Durch die gestiegenen Anforderungen und weil die Reha-Klinik ohnehin aus allen Nähten platzt, hatten wir leider keine andere Alternative.“

Verschärft durch die Pandemie seien sowohl der Beratungsbedarf für Patienten und Angehörige, der Aufwand für die Aufnahme als auch die hygienischen Anforderungen gestiegen. Im Erdgeschoss werden wieder, wie zu früheren Zeiten, die Aufnahme und Patientenverwaltung einziehen, die bislang unter beengten Raumverhältnissen im ersten Stock der Reha-Klinik untergebracht sind. „Damit schaffen wir auch eine direkte und verbesserte Ansprechbarkeit und Erreichbarkeit für Angehörige und Besucher im Erdgeschoss der Reha-Klinik“, so erläutert Ulrike Brenner weiter, „und wir können die Bereiche im ersten und zweiten Stock mehr für die Patientenbetreuung, Therapie und Versorgung nutzen, und damit unsere Angebote für Angehörige und Patienten der Reha-Klinik im Sinne der geriatrischen Versorgung des Landkreises weiter ausbauen. Im Zuge dessen werden wir sukzessive auch die ambulanten therapeutischen Angebote erweitern, die insbesondere im Hinblick auf die physikalische Therapie und das Bewegungsbad einen besonderen Stellenwert im Luftkurort Welzheim haben.“

Wo können die Patienten aus Welzheim nun unterkommen?

In mehreren Briefen und Mails an die Welzheimer Zeitung adressiert heißt es seitens von Patienten, deren Namen dem Verlag bekannt sind, aber nicht öffentlich genannt werden möchten: „Wir mussten mit Entsetzen erfahren, dass unsere Hausarztpraxis Höschele ihre Welzheimer Dependance wegen Kündigung der Räumlichkeiten durch das Bethel schließen muss. Wir werden beide nächstes Jahr 70 und sind als chronisch erkrankte Patienten auf die engmaschige Betreuung durch eine Hausarztpraxis angewiesen. Noch sind wir in der Lage, nach Steinenberg zu fahren, aber das wird irgendwann nicht mehr möglich sein. Was unter ungünstigen Umständen sehr schnell der Fall sein kann. Unser sofortiger Versuch, bei einer Welzheimer Praxis unterzukommen, scheiterte sofort. Dem Vernehmen nach nimmt keine Welzheimer Praxis neue Patienten auf. Warum?“

Weitere Patienten schreiben der Welzheimer Zeitung: „Es wäre unseres Erachtens dringend notwendig, dass die Stadt sich des Problems annimmt. Wir denken da sowohl an eine kurzfristige Suche nach neuen Praxisräumen für die Praxis Höschele als auch längerfristig an die Schaffung von Anreizen für neue Ärzte, sich in Welzheim niederzulassen. Vielleicht sollte man auch versuchen, den Entscheidungsträgern des Bethel ihre Verantwortung für das Wohl der Welzheimer Bevölkerung nahezubringen. Es darf doch nicht sein, dass Welzheim bezüglich der ärztlichen Grundversorgung zum Notstandsgebiet wird.“

Bürgermeister Thomas Bernlöhr wünscht sich, dass für die Praxis von Dr. Höschele und Kollegen eine Lösung in Welzheim wieder gefunden werden kann: „Wir versuchen bei Immobilien in Welzheim zu vermitteln und hoffen, dass Räumlichkeiten, die für eine Hausarztpraxis passen, in der Welzheimer Stadtmitte gefunden werden.“