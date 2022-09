In Welzheim gibt es für Kunden der Telekom aktuell (05.09.) keine Mobilfunkverbindung mehr. Wie das Unternehmen auf unsere Nachfrage hin bestätigt, wurde am Montagvormittag gegen 11 Uhr eine Störung gemeldet. Die Ursache dafür lag laut einer Pressesprecherin jedoch nicht bei dem Unternehmen selbst. Die Telekom arbeite daran, das Problem zu beheben. Die Störung dauert im Moment jedoch noch an.

Weitere Informationen folgen.