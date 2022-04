Über Ostern hat auch der Welzheimer Biergarten wieder geöffnet. Wie es in der Zukunft weitergeht, wird aufgrund des Trauerfalls innerhalb der Familie Linzmair immer aktuell auf der Homepage www.welzheimer-biergarten.de veröffentlicht.

„Wir starten ab Samstag, 16. April, um 15 Uhr, in die Biergarten-Saison. Ostersonntag und Ostermontag haben wir ab 10 Uhr geöffnet. Das Tagesessen am Ostersonntag ist ein Schweinebraten mit Knödeln und Bratensoße und an Ostermontag ein Schweinebraten mit