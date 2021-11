Rund zwei Millionen Euro will die Stadt Welzheim in den Omnibusbahnhof, den Postweg und die Bahnhofstraße investieren. Ziel ist es, mit einem grünen Band den Bahnhofsbereich mit der Innenstadt besser zu verbinden. Vorbehaltlich, dass der Betrag im neuen Haushalt finanziert werden kann, beschloss der Gemeinderat, das Büro ARP mit der weiteren Planung zu beauftragen. Vom Regierungspräsidium Stuttgart gab es bereits positive Signale, dass der Umbau des Busbahnhofs in die Förderung