Was gibt es Schöneres, als in der kalten, dunklen Jahreszeit bei vielen Lichtern die Weihnachtsgeschichte auf eine neue Art interaktiv mitzuerleben und mitzugestalten. Vom 12. bis 30. Dezember lädt die Gemeinde für Christus im Oberen Wasen 30 in Welzheim zu einem leuchtenden Parkplatz ein.

Ob als Familie, jung oder alt, der Mini-Weihnachtswald samt den Outdoor-Stationen steht für alle Generationen offen. Lust auf etwas Abwechslung, frische Luft und Weihnachtsstimmung? Gemeinsam mit