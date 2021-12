Normalerweise hat auch die Freiwillige Feuerwehr in Welzheim immer ein besonderes Auge auf die Feuerwerke, die an Silvester im Freien abgebrannt werden. 365 Tage im Jahr herrscht Rufbereitschaft, eben auch an Silvester. „Dieses Jahr ist es verboten, Raketen und Böller in der Öffentlichkeit abzufeuern. Daher wird es hoffentlich weniger Gefahrenpotenzial für Brände geben. Aber wir bitten alle Bürger, dass sie auch im Inneren der Häuser aufpassen“, sagt Jürgen Krauß, Kommandant der Freiwilligen