Welzheimer Firma Schulz sucht neue Mitarbeiter mit Werbung am Kran

Zahlreiche Unternehmen suchen gerade neue Mitarbeiter. Und viele werden sehr kreativ. So auch die Firma Schulz in Welzheim, die mit der Hilfe eines Krans Werbung macht: „Werden Sie Teil unseres Teams“, heißt es auf dem großen Plakat, das an Bauzäunen befestigt ist und in der Luft hängt.

Ein Hingucker für alle Fußgänger, aber natürlich auch Pkw-Fahrer, die am Welzheimer Industriegebiet vorbeifahren. Besonders um den Nachwuchs kämpfen gerade viele Unternehmen, denn gute und verlässliche neue Kräfte zu finden sei nicht einfach, hört man immer wieder.

Und um zu zeigen, wo es Chancen auf einen Job gibt, hilft der Firma Schulz nun eben ein Kran mit Werbung.