Frühlingserwachen in Welzheim, im doppelten Sinne: Denn nicht nur in der Natur regen sich die Lebensgeister, auch im städtischen Geschehen tut sich Interessantes: Die Stadt plant für den Welzheimer Frühling. Die Traditionsveranstaltung soll am ersten Sonntag im April, am 3. April, stattfinden. Nachdem durch die Corona-Pandemie viele gewohnte und beliebte Veranstaltungen abgesagt wurden und teils noch werden, lässt diese Nachricht aufhorchen.

Rathaus-Team vorsichtig optimistisch für