Welzheimer Frühling am Sonntag (2.4.): Viel los trotz grauen Himmels

Ostern naht, der Frühling zögert noch etwas. Trotz grauen Himmels war aber am Sonntag viel los beim „Welzheimer Frühling". Der Blick der Marktbeschicker geht am Sonntagmorgen um 11 Uhr leicht besorgt zum Himmel: Hält das Wetter? Am Naturwollwaren-Stand werden gerade erst die warmen Westen, Jacken und Schafmilchseifen ausgepackt, beim Stand für Blumen- und Osterdeko rät die Verkäuferin einem Helfer, ein Spanholzregal lieber anders aufzustellen: „Das kippt sonst um.“ Windig ist es – anders als in den vergangenen paar Tagen – allerdings nicht.

Zunächst bleibt es auch trocken und man kann sich zu einem Bummel die Wilhelmstraße hinunter aufmachen. Auf einem runden, weißen Tischchen am Dekostand kann man filigrane Krönchen kaufen, aus denen Pflanzen wachsen, und wer Garten oder Terrasse mit humorvollen Holzschildern bestücken will, wird auch fündig, bei Wortwitzen wie „Obacht – uffbassa vor em Fraule, der Hond isch harmlos“. Außerdem sind zierliche Herzen mit Blumenschmuck genauso der Renner wie die unvermeidlichen Osterhasen – immerhin, es ist Palmsonntag.

Große Auswahl an Essen

Neben Deko, Kleidung und Schmuck kommen die Besucher beim „Welzheimer Frühling“ natürlich auch gern zum Essen vorbei, denn die Auswahl ist groß. Am Stand einer edlen Wildmetzgerei aus Alfdorf gibt es nicht nur feine Hirschsalami, sondern auch gleich mehrere Pesti aus dem Glas, die man sich zum Probieren auf einen Würfel Weißbrot streichen darf (besonders lecker: das Pistazienpesto mit Basilikum).

Der Käsestand sieht sehr verlockend aus, allerdings kann man weder den Wildblumen- noch den Zitronenpfefferkäse vor dem Kauf testen - schade. Aber anderswo hat man mehr Glück: Beim Metzger Frick gibt’s reichlich „Versucherle“ und zwei dicke Schwarzwürste im Ring für insgesamt zehn Euro. „Wenn Sie die esset, gäbet Sie erscht so richtig Vollgas“, meint der Kunde nebenan und grinst.

Inzwischen ist es zwölf Uhr mittags. Auf dem Kirchplatz spielt sich die Stadtkapelle Welzheim warm, es gibt neben selbst geröstetem Kaffee vom Hofladen auch „Ostereier im Glas“ (mit warmem Eierlikör, Schokolade und Sahnehaube), man kann sich vom gegrillten Spanferkel über Maultaschen, Kässpätzle, Currywurst und chinesische Frühlingsrollen durch eine internationale kulinarische Landschaft schmausen, und die Bänke unter dem Pavillon, den man vorsichtshalber als Regenschutz aufgestellt hat, sind schon ziemlich gut besetzt. Sogar ein kleines Karussell dreht sich neben einem Stand mit typischen Jahrmarktsüßigkeiten.

Gebrauchte Drahtesel bei der Fahrradbörse

Außerdem kann man an einem Stand des Jugendringes Welzheim einen Korb werfen („der hängt schön niedrig, für die Damen“), man kann sich auf einer langen Papierwand mit zahlreichen Farben in „Street Art“ versuchen oder mit kleinen Bällen dreimal nach Süßigkeiten zielen. Ab 13 Uhr liest Biggi Macha im Familienzentrum stündlich für Kinder in wechselnden Altersgruppen Geschichten vor, und da ist ja auch noch die Fahrradbörse.

Vorab kann man bei der Fahrradbörse die gebrauchten Drahtesel in einem durch Zäune abgetrennten Areal an der Kirche schon mal in Augenschein nehmen, sich dann das gewünschte Fahrrad kaufen und mit nach Hause nehmen. Ab 15 Uhr gibt’s die Restbestände billiger.

Der Andrang ist groß, und insgesamt hat es zwar ab und zu ein bisschen „getröpfelt“, aber größtenteils ist es trocken geblieben. Das heißt, der Aufwand an diesem Palmsonntag hat sich für Händler, Organisatoren und Besucher wirklich gelohnt.