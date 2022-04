Welzheimer Gymnasiasten: Volle Konzentration vor dem Englisch-Abitur

„Es wird spannend“, sagt eine der Schülerinnen, die in kleinen Grüppchen nahe der Eugen-Hohly-Halle stehen, ein wenig blass vielleicht an diesem sonnigen Morgen. Die Stimmung ist gedämpft, konzentriert. An diesem Freitagvormittag (29. April) geht’s um etwas: Das Englisch-Abitur steht an. Einige Prüfungen haben die 53 Abiturientinnen und Abiturienten des Limes-Gymnasiums bereits hinter sich gebracht: Deutsch, Biologie, Sport, Gemeinschaftskunde, Bildende Kunst. Die Abiturprüfungen hatten am Dienstag (26. April) begonnen. Diejenigen, die Englisch als Leistungsfach hatten, legen nun die schriftliche Prüfung dazu ab.

Ein Lehrer legt einen Schokoriegel auf jeden Tisch, etwas Nervennahrung

In der Eugen-Hohly-Halle ist alles vorbereitet. Auf den Tischen liegen Duden, Deutsch-Englisch-Wörterbücher sowie Englisch-Englisch-Wörterbücher bereit. Vor sich findet jeder Schüler ein Deckblatt für eine Hörverstehensaufgabe, das erst zum Prüfungsbeginn umgedreht werden darf. Ein vorheriger Versuch würde nichts nutzen, ohne die entsprechenden Audio-Dateien zu hören. Ein Test noch für die Anlage in der Halle, damit in der Prüfung gleich die Hörverstehensaufgabe möglich ist. Klappt.

Die Tische stehen mit Abstand, die Halle ist hell, sonnig, gut belüftet. Konzeptpapier und solches für die Reinschrift liegen bei der Aufsicht bereit. Ein Lehrer legt einen Schokoriegel auf jeden Tisch, etwas Nervennahrung. Schließlich stehen die Schülerinnen und Schüler bis voraussichtlich 13.45 Uhr unter Hochspannung, mancher schafft es vielleicht früher.

An alles ist gedacht: Auf der Bühne der Halle gibt es sogar eine digitale Klo-Ampel. Toiletten stehen im Foyer und hinter der Bühne zur Verfügung, ein rotes Lämpchen zeigt den Schülern, welche gerade belegt ist, erklärt Schulleiter Nikolaj Beer.

Routine: Anfangs große Proviantpakete, zum Schluss reicht eine Wasserflasche

Und dann kommen sie herein, die 15 Schülerinnen und Schüler, deren Prüfung in Kürze beginnt. Die Sitzordnung ist festgelegt. An den Tischen werden etwas zu essen, Wasserflaschen, Stifte und Uhren ausgepackt, die Atmosphäre ist freundlich-gespannt. Der Schulleiter beobachtet die Vorbereitungen und weiß, dass die Schüler zunehmend Routine entwickeln. Anfangs würden große Proviantpakete mitgenommen, zum Schluss reiche eine Wasserflasche, erzählt er lächelnd.

Die große Uhr in der Halle zeigt zehn vor neun. „Ich begrüße euch alle ganz herzlich zum Englisch-Abitur“, wendet sich Nikolaj Beer an die Schüler. Sind alle körperlich fit und bereit? Kein Widerspruch. Falls nicht, solle sich derjenige sofort zum Arzt begeben.

Nichts tun, was als Täuschungsversuch gelten könnte, keine technischen Geräte

Der Schulleiter mahnt, nichts zu unternehmen, was als Täuschungsversuch gelten könnte, und keine technischen Geräte mit sich zu führen. Jeder Schüler soll auf den Prüfungsbögen seine Chiffre-Nummer vermerken, diese werden noch einmal verlesen. Mit dieser und mit einer chiffrierten Nummer für die Schule kann sich ein Zweitkorrektor ein anonymisiertes, unvoreingenommenes Bild machen.

Was sonst noch? Beer erklärt den Ablauf der Prüfung, was zu tun ist, wenn man aufs Klo muss, dass die Prüflinge dokumentenechte Schreibgeräte nutzen sollen, keine Tintenkiller und keine Klebestreifen, lieber durchstreichen sollen, auf Rechtschreibung und Grammatik achten sollen, und so weiter. Und dann wird es ernst.

Auch den Lehrern fordern die Abiturprüfungen Konzentration ab. Am Prüfungstag können sie die Prüfungen aus dem Schulsafe ab 6 Uhr morgens öffnen oder sie erhalten einen noch benötigten Teil eines Passworts über einen gesicherten Online-Zugang, mit dem eine Datei mit einem passwortgeschützten PDF geöffnet werden kann, erzählt Nikolaj Beer. Gewisse Bereiche der Prüfungen sind festgelegt, innerhalb derer es Aufgaben zur Wahl gibt. Diese wählt der Lehrer für die Prüfung aus. Das ist eine Art Corona-Bonus, erklärt der Schulleiter: In allen Prüfungsfächern gebe es seit dem vergangenen Jahr solche Wahlmöglichkeiten statt bisher nur in einigen. Und wie bisher gibt es innerhalb mancher Prüfungsaufgaben auch noch Wahlmöglichkeiten für die Schüler.

„Und dann wird wieder eine Generation ins Leben entlassen“

So bleiben die Lehrer bis zuletzt eng mit den Schülern und dem Unterricht verbunden. Und doch kündigt sich schon der Abschied an. Die Schüler werden die Englisch-Prüfung und alle noch nötigen durchlaufen, hoffentlich ihr Abi bauen. „Und dann wird wieder eine Generation ins Leben entlassen“, weiß Nikolaj Beer.