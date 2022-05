Welzheimer Haushalt 2022: Bauvorhaben von fast 14 Millionen Euro

Der Haushalt in Welzheim steht. Für das Jahr 2022 sind einige Projekte geplant. Was alles umgesetzt werden kann, hängt jedoch nicht nur von der finanziellen Situation ab – die in Welzheim sehr solide ist – sondern auch von den fehlenden Rohstoffen und den Zusagen der Handwerksbetriebe. Auch hier macht sich der Ukraine-Krieg bemerkbar und natürlich die Corona-Pandemie der vergangenen zwei Jahre.

Welzheims Bürgermeister Thomas Bernlöhr sagte im Gemeinderat bei der Haushaltsdebatte: „Wir haben uns mit dem Haushalt 2022 viel vorgenommen – Bauprojekte, Digitalisierung, Krisenfestigkeit, Klimaschutz sind die Leitthemen, die Überschriften, die unsere laufende gemeinsame Arbeit kennzeichnen. Dabei können wir hoffen auf eine immer noch erstaunlich planbare Einnahmenseite und eine nach heutiger Kenntnis nicht zu stark voranschreitende Kostensteigerung auf der Ausgabenseite.“

Neben den stadtpolitischen Zukunftsfragen, nämlich Lindenquartier, Hallenerneuerungen, Wohnbau und Gewerbeflächen, gibt es aber noch zwei wichtige Felder. „Erstens der Zustand und die Zukunft unserer Innenstadt und wir wollen dieses Jahr die Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts in Angriff nehmen, um dem Einzelhandel nicht nur kurzfristig Hilfe in der Krise anzubieten, sondern auch die zukünftigen langfristigen Perspektiven zu betrachten. Zweitens die physische Gemeinschaft, das Zusammensein hier in Welzheim. Wir wollen mit einem niederschwelligen Veranstaltungsformat experimentieren, damit die Welzheimer wieder mehr Chancen zum Zusammensitzen und -stehen haben, ohne dass gleich ein großes Fest draus werden muss. Und wir streben eine neue Auflage der städtischen Ehrenamtswerbung an, weil in vielen Bereichen mittlerweile offenkundiger Mangel an bürgerschaftlich Aktiven herrscht.“

Was sagen die Welzheimer Piraten zum Haushalt 2022?

„Es ist wieder ein Jahr vorbei, das fast vollständig von Corona eingenommen wurde. Die Unsicherheit, die diese Pandemie über uns gebracht hat, ist für uns - und damit meine ich alle, die nach 1945 geboren sind - ungewohnt. Viel Verzicht, viel Anstrengung und Durchhaltevermögen, das uns gesellschaftlich abverlangt wird. Ich möchte daher kurz auf den guten städtischen Umgang mit der Pandemie eingehen. Die verantwortlichen Mitarbeitenden der Verwaltung sind flexibel, stellen sich auf immer neue Gegebenheiten ein, ohne - zumindest nach außen hin - die Nerven zu verlieren. Vielen Dank dafür“, so Philip Köngeter.

Trotz der schwierigen Situation seien zahlreiche Investitionen vorgesehen. „Wie in den letzten Jahren liegt ein besonderer Fokus auf Maßnahmen im Bereich der Kinderbetreuung und Bildung. Die dringenden Umbaumaßnahmen im Limes-Gymnasium stehen an, der Neubau vom Kindergarten Breitenfürst sollte endlich starten und natürlich oder leider ist noch immer auch das Schulhaus Aichstrut auf der Tagesordnung. Vor allem bei Letzterem hoffen wir auf einen Abschluss der Baumaßnahmen in diesem Jahr ohne weitere Überraschungen und Verzögerungen“, erklären die Piraten. Parallel dazu könne dank des Digitalpakts großzügig in die digitale Infrastruktur an den Schulen investiert werden. Wichtig bleibe hierbei, dass die Schulen weiterhin die Möglichkeit haben, über den Einsatz der finanziellen Mittel selbst zu entscheiden. Nur so sei gewährleistet, dass pädagogisches Konzept und digitale Ausstattung harmonieren.

„Mit dem Breitbandausbau ist Welzheim planmäßig vorangekommen. Unsere Teilorte haben im Laufe dieses Jahres schnelles Internet. Es zeigt sich, frühzeitige Investitionen können uns helfen. Mit dem frühen Ausbau haben wir laut Bürgermeister Bernlöhr einen zwei- bis dreijährigen Vorsprung gegenüber anderen Kommunen im ländlichen Raum. Super, solche Investition in die Zukunft wünschen wir uns weiterhin und das nicht nur beim Ausstatten der Innenstadt mit Glasfaser, sondern vor allem auch bei Themen wie Klima- oder Bevölkerungsschutz“, so Köngeter.

Wie denkt das Welzheimer Bürgerforum über den Haushalt 2022?

„Wir vom Welzheimer Bürger Forum sehen die Lage des Welzheimer Haushaltes natürlich auch nicht ohne Sorge, wobei das Jahr 2022 ja noch mal vieles ermöglicht, was zur Pflicht einer Kommune gehört. Aktuell sind die fetten Jahre leider Vergangenheit, aber man kann ja auch nicht immer als Fettauge oben schwimmen“, erklärt Marcus Fritz vom Welzheimer Bürgerforum. Pflichtaufgaben einer Gemeinde seien natürlich als Standard gesetzt und müssten umgesetzt werden. „Sehr wohl sehen wir die finanzielle Zukunft der Stadt Welzheim als spannend an, sind aber generell dabei, wenn es um Aufgaben wie Schulen, Kindergärten, Vereine und natürlich das Allgemeinwohl aller geht. Keine der genannten Gruppen dürfen benachteiligt werden, wenn durch extreme Kostensteigerungen anderer Projekte der Finanzhaushalt strapaziert wird“, so das Welzheimer Bürgerforum.

Wichtig sei selbstverständlich, dass laufende Projekte fertiggestellt werden, allerdings mit einem wachsamen Auge auf die Kosten und Kostenentwicklungen. „Ein Thema, das erschreckend erscheint, sind die Zuwächse der Personalkosten in der Verwaltung - und das im Zeitalter von angeblicher Entbürokratisierung. Es sind immer mehr Mitarbeiter gefordert, sinnvolle oder vielleicht auch nach außen sinnfreie Vorgaben, von Landes- oder Bundesregierung in Umsetzung zu bringen. Dieser Personalpool frisst unheimlich auch am Haushalt einer Stadt. Wichtig ist, wir sprechen nicht von Personalkosten, die wichtig für Bildung, Betreuung oder das Aufrechterhalten der städtischen Infrastruktur sind“, sagt Fritz.

Einzelne Zahlen, Projekte und Pläne, die im Haushalt niedergeschrieben seien, werde man nun bei dieser Haushaltsdebatte nicht konkreter ins Auge fassen: „Vieles ist ja auch nur ein planerischer Traum, der die Umsetzung noch weit vor sich hat und dann zur gegebener Zeit diskutiert wird“, sagt Marcus Fritz.

Die Meinung der Freien Wähler zum Haushalt 2022

„Schön sieht er aus, der neue Haushaltsplan für das Jahr 2022. Sonnig und freundlich“, äußerte sich Andrea Teply von den Freien Wählern Welzheim. „Mit Fug und Recht können die Freien Wähler sagen, dass auch der Inhalt fast keine Wünsche offenlässt. Wir haben uns gemeinsam viel Zeit für die mittelfristige Planung genommen, viel diskutiert, der Gemeinderat hat seine Wünsche geäußert, die Verwaltung auch und es ist ein anspruchsvoller Fahrplan für die nächsten fünf Jahre entstanden, den wir hoffentlich erfolgreich umsetzen können“, so Teply weiter. „The Plän 2022“ – so wird der Haushaltsplan der Stadt Welzheim in diesem Jahr genannt. „Modern und durchdacht, durch den Titel visionär und zukunftsweisend, so kommt dies bei mir an. Ich hoffe und wünsche mir, dass die Stadt Welzheim horrende finanzielle Mittel für eventuelle großangelegte Werbemaßnahmen doch lieber dort investiert, wo sie dringend benötigt werden, zum Beispiel in die Jugend. Denn dann sind unser Nachwuchs und die Zukunft der Stadt Welzheim auf jeden Fall gesichert“, sagt Teply.

Wie steht die SPD Welzheim zum Haushalt 2022?

„Viele und große investive Aufgaben stehen an. Neben der finanziellen Umsetzung, die uns zunehmend einen kritischen Blick auf die Notwendigkeit noch nicht begonnener Pläne abverlangen wird, müssen wir aber auch unter dem Blickwinkel der organisatorischen Machbarkeit kleinere Brötchen backen. Es ist niemanden geholfen, wenn wir Hoffnungen und Erwartungen wecken, die bei nüchterner Betrachtung nicht erfüllt werden können“, erklärt Alexandra Veit von der SPD Welzheim. Deshalb fordere die SPD für das kommende Haushaltsjahr eine regelmäßige Überprüfung und mindestens einen Bericht der einzelnen Amtsleiter und der Großprojekte in deren Bereich.

„Ein Engpass, der sich im vergangenen Jahr deutlich abgezeichnet hat, ist die Verfügbarkeit von ausreichenden Kindergartenplätzen. Mehrfach angesprochen aber bisher nicht weiter verfolgt wurde die Einrichtung eines Waldkindergartens. Wir fordern darum die Untersuchung und Aufbereitung der Möglichkeit einer derartigen Einrichtung durch das zuständige Hauptamt. Der dritte Themenkomplex, den wir in den Mittelpunkt des kommenden Haushaltsjahres stellen wollen, umfasst unsere Möglichkeiten und Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Klimaschutz. Landauf und landab stellen sich Gemeinden, häufig aufgrund des Drucks aus der Bürgerschaft, diesem Thema. Welzheim hat hier einerseits bereits einigen Vorsprung, ist aber noch weit hinter seinen Chancen. Maßnahmen und Handlungsfelder sollen hierbei unter anderen die Förderung und Nutzung erneuerbarer Energien, klimaschonender Stadtplanung, nachhaltige kommunale Beschaffung und klimaschonende Verkehrsentwicklung sein“, berichtet Veit.

Ein weiteres Thema der SPD Welzheim sind unter anderem die Fahrräder: „Fahrradstadt Welzheim – davon sind wir noch weit entfernt. Bereits letztes Jahr haben wir gefordert, eine Neuauflage der Überprüfung und der Planung von sicheren und verkehrstüchtigen Fahrradwegen zur Anbindung des Pendelverkehrs mit den zuständigen Ansprechpartnern auf Kreis- und Landebene anzugehen. Die Verbindung speziell nach Schorndorf, aber auch nach Murrhardt, Rudersberg und Gschwend ist absolut unzureichend“, sagt Alexandra Veit.

Die Zielsetzung „Klimaneutralität“ einer Stadt könne zudem nur unter Einbeziehung einer aktiven Bürgerschaft gelingen. „Darum unser zweiter Vorschlag: Pro-aktive Reaktivierung der Bürger-Energiegenossenschaft, nachdem die Auflösung dieses Engagements nicht zuletzt durch die Stadt und der Annexion deren Themen forciert wurde, wäre es ein positives Zeichen auf die damaligen Akteure zuzugehen. Vielleicht ist ja gerade auch die mögliche finanzielle Beteiligung an den geplanten Windrädern im Eichenzeil ein guter Ansatz“, so Veit.

Was sagt die CDU Welzheim zum Haushalt 2022?

„Wir sind einigermaßen gut mit einem blauen Auge durch die schwierige letzte Zeit der Pandemie gekommen? Die Verwaltung hat hier eine hervorragende Arbeit geleistet. Über die wir, sehr gerne großen Respekt bezeugen. Vielen Dank dafür. Der uns vorgelegte Haushalt für 2022 weist einen Ertrag von rund 28,3 Millionen Euro vor. Aber, leider planen wir zu viele Ausgaben. Wir haben keinen ausgeglichenen Haushalt. Zum Ausgleich fehlen uns rund 500 000 Euro“, heißt es im Bericht der CDU Welzheim. Durch die Umstellung auf die neue Doppik-Buchhaltung könne eine Unterdeckung, wenn alle Sparmaßnahmen ausgereizt sind, auf drei Jahre vorgetragen werden, somit erübrige es sich, über eine Kreditaufnahme zu entscheiden – ein guter Nebeneffekt.

„Die Liste der Bauvorhaben oder Investitionsplanungen hat ein sehr sportliches Volumen von 13,3 Millionen Euro. Auf den Planungszeitraum bis 2025 kommen hier 38,6 Millionen Euro zusammen. Wir bezweifeln, dass diese gesamten Bauvorhaben in dieser Zeitspanne auch umgesetzt werden können. Wenn dem so ist, bringt uns das natürlich dem ausgeglichenen Haushalt 2022 und folgende näher“, so die CDU.

Die neue Buchhaltung bringe auch einen neuen Aspekt. „Bisher wurden keine Abschreibungen verbucht. Dies muss nun so sein. Die Abschreibungen sind nun bereits verrechnet und schmälern das Ergebnis. Das Ergebnis relativiert sich daher“, heißt es weiter im CDU-Statement.

„In den Vorbesprechungen zu diesem Haushalt wurde der Blitzer in Breitenfürst bereits demokratisch entschieden. Wir beugen uns dieser Entscheidung und möchten dies an dieser Stelle jedoch nochmals eindeutig klarstellen. Wir, die Stadt Welzheim bezahlt über 50 000 Euro für eine Blitzeranlage zur Prüfung der Geschwindigkeit. Wer den Irrglauben unterliegt, die Stadt Welzheim hätte aus den Einnahmen einen Ertrag, irrt. Das LRA bekommt die Einnahmen und kümmert sich lediglich um die Instandhaltung und Betreuung. Wir müssen kein Personal stellen. Wir haben nur Investitionskosten und eine hoffentlich geringere Fahrgeschwindigkeit in diesem Bereich. Wir folgen diesem Beschluss der Demokratie folgend. Es muss jedoch jedem klar sein, wenn diese Gelder im Haushalt niedergeschrieben sind, kann das Landratsamt auf die Beschlusslage hinweisen, auch wenn der eine oder andere Rat denkt, das kommt in dieser Weise sowieso nicht“, so die Welzheimer CDU-Gemeinderäte.

„Bei unserer Steuergeld-Vernichtungsanlage, das Aichstruter Schulhaus, haben wir das zweite Level erreicht. 3,3 Millionen Euro soll uns das Projekt nun kosten. Glauben wir, es bleibt dabei? Wir sehen natürlich die Schwierigkeiten mit Corona, dem Problem des Baufortschritts und der Architektenwahl. Aber sollten wir nicht ein Ausstiegsszenario der Großprojekte bei der Entscheidung bereits beschließen. Für dieses Projekt ist es zu spät“, so der einheitliche Tenor der CDU.

Man würde es begrüßen, bei der Auswahl der Architekten für Großprojekte, den Rat einzubinden und ihn darüber zu informieren, welcher Architekt dieses Projekt bekommen soll.