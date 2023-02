Welzheimer helfen Erdbeben-Opfern: Wann kommen die Spenden in der Türkei an?

Um 16.24 Uhr am vergangenen Mittwochnachmittag lehnt ein Papp-Plakat neben der breiten Glastür der Moschee in der Silcherstraße in Welzheim. Darauf wird darum gebeten, nicht noch mehr Hilfspakete für Erdbeben-Opfer in der Türkei abzustellen. „Wir sind voll.“

Vierzig Stunden zuvor hat im Süden der Türkei beidseits der türkisch-syrischen Grenze zum ersten Mal morgens um vier die Erde gebebt. 23 Millionen Menschen sind betroffen, Dörfer und Großstädte zerstört, die Zahl der Todesopfer steigt in unfassbare Höhen. Gökhan Cantürk, in Welzheim aufgewachsen und seit kurzem im Vorstand der Moschee, hat von der Katastrophe erfahren, als er um 4.30 Uhr für die Frühschicht aufgestanden ist und einen ersten Blick ins Internet warf. „Danach hab' ich natürlich dauernd die Nachrichten geschaut.“

Kommen die Decken, Kleider und vieles mehr auch über die Grenze?

Yusuf Aydin, Vorsitzender der Gemeinde, hört etwa zur gleichen Zeit davon und hat sofort ein lebhaftes Bild der Lage vor Augen. Als es 1999 in Istanbul zuletzt ein schweres Erdbeben mit mehr als 18.000 Todesopfern gab, war er gerade vor Ort. Der Vorstand der Bilal-i-Habesi-Moschee entscheidet sich sofort zu einer spontanen Hilfsaktion.

Vorerst keine Spenden mehr an der Moschee in Welzheim abgeben

Gemeinsam mit den Moscheen in Urbach und Schorndorf ruft man zu Sachspenden auf, bittet u. a. um Decken, Mäntel, Babynahrung, Feuchttücher und Schals. Bis zum Mittwochabend konnten Hilfswillige ihre Sachen in der Moschee abgeben, am Mittwochnachmittag war bereits genug vorhanden, um den Lastwagen zu füllen, der sie in die Provinz Hatay bringen soll, eine der von den Beben am stärksten betroffenen Regionen in der Türkei.

Auch 1500 Euro sind bereits zusammengekommen, und beim Freitagsgebet soll noch einmal Geld gesammelt werden. Das kommt schneller in den verwüsteten Gebieten an als jeder Lastwagen und hat in der Türkei obendrein eine höhere Kaufkraft als in Deutschland. „Wenn eine Decke hier zehn Euro kostet“, meint Gökhan Cantürk, „dann kriegt man dort drei Decken dafür.“

Überlebende klagen über fehlende Hilfe in kleinen Dörfern

Am Donnerstag machte sich der Lastwagen mit den Hilfsgütern auf den Weg. Wie lange es wohl dauert, bis er ankommt? Yusuf Aydin zuckt die Achseln. „Vielleicht drei Tage.“ Denn niemand weiß, wie schnell er es über die Grenze schafft oder wo er vielleicht sonst noch aufgehalten wird. In den Nachrichten heißt es, dass viele Überlebende in den kleinen, abgelegeneren Dörfern darüber klagen, dass die Hilfe nur in den Großstädten ankommt und nicht bei ihnen. „Aber es gibt auch in der Türkei viele Hilfsorganisationen“, versichert Cantürk, „und die sorgen dafür, dass die Sachen dorthin verteilt werden und nicht liegen bleiben.“

Dass die Erdbebenkatastrophe Folgen hat, die sich kaum in wenigen Wochen oder Monaten beseitigen lassen, ist der islamischen Gemeinde in Welzheim sehr bewusst; sie will helfen, wann immer es nötig ist. Und betont außerdem, wie sehr die Hilfsbereitschaft über alle Religionsgrenzen hinweg geschätzt wird. „Wir sind doch alle Menschen.“ Es wird vermutlich Jahre dauern, die Infrastruktur wieder aufzubauen und die seelischen Wunden zu heilen – was vielleicht am schwersten ist. In Welzheim, meint Gökhan Cantürk, hat zum Glück kein Gemeindemitglied Verwandte oder Freunde im Katastrophengebiet. Aber ein Arbeitskollege von ihm ist direkt betroffen. Zwar weiß der, dass es seiner Mutter gut geht, aber von dreißig Verwandten fehlt bislang jede Nachricht. Mit seinem Sohn hat er schon gesprochen, erzählt Cantürk, mit dem Kollegen selbst jedoch nicht. „Ich weiß nicht, was ich ihm sagen soll.“