Es ist der zweite Krämermarkt nach der coronabedingten Pause im Frühjahr, der sich rund um den Kirchplatz in der Welzheimer Innenstadt versammelt. Wieder sind ein paar neue Stände hinzugekommen, was Organisator Hartmut Rupp sehr freut: „Die Menschen wollen hinaus und auch einkaufen. Im Freien haben wir diese Möglichkeit in Welzheim mit dem Krämermarkt, der auch unter den Standbetreibern immer beliebter wird.“ Besonders die für den Pkw-Verkehr gesperrte Wilhelmstraße sorgt für neue