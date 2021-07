„We serve“ – wir dienen. So lautet das Motto der 1917 von Melvin Jones gegründeten Organisation „Lions Club International“. Das Akronym „Lions“ steht dabei für Liberty, Intelligence, Our Nations’ Service. Von diesem Dienen, das gerade in den Zeiten der Corona-Pandemie mit all ihren Einschränkungen und Verboten alles andere als einfach ist, erzählte im Interview Markus Seibold, der Präsident des Lions Clubs Welzheim, der am 22. Juni im Hotel „Sonne“ in Rudersberg nach langer Unterbrechung mit