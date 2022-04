Noch ist der Krieg in Druzhkovka nicht mit voller Wucht angekommen. Die knapp 60 000 Einwohner zählende Stadt im Oblast Donezk liegt zwar in der kriegsumkämpften Ostukraine, doch am Rand des Donbass – und wird nach wie vor von der Ukraine kontrolliert. Raketeneinschläge habe es dort aber auch schon gegeben, berichtet Karl-Heinz Lindauer, Vorsitzender der Nadia-Lang-Stiftung, die dort ein Altenheim betreibt. So wurde etwa der Bahnhof der Stadt zerstört und auch manch andere Gebäude. Das