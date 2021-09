Die Umzugskartons packt er zwar noch nicht, aber: „ich bin am Aussortieren“, erzählt Pfarrer Markus Frasch. Viel Papier sichtet der 55-Jährige derzeit. Am Donnerstag stand die letzte Dienstbesprechung an. Pfarrerin Ingeborg Brehmer wird interimsweise in der Geschäftsführung vertreten, bis ein Nachfolger gefunden ist. Wann das der Fall sein wird, kann der bisherige Geschäftsführende Pfarrer nicht sagen. Die Stelle sei zügig ausgeschrieben worden. Es gab aber bisher leider keine