Welzheimer Sommerempfang: In der Krise hat sich die Stadtgemeinschaft bewährt

Neuer Termin, neuer Veranstaltungsrahmen und das nach mehr als zwei Jahren Pause. Bei sommerlichen Temperaturen konnte am Freitagabend im Welzheimer Stadtpark der Sommerempfang über die Bühne gehen, der in den Anfangsjahren immer im September stattgefunden hatte. Schon jetzt kann gesagt werden: Die neue Form der Veranstaltung, die von der Stadt Welzheim, dem Handels- und Gewerbeverein (HGV) und dem Wirtschaftsforum Welzheimer Wald/Wieslauftal gemeinsam getragen wird, ist ein Volltreffer. Viel Applaus gab es während der kurzen, informativen Rede von Bürgermeister Thomas Bernlöhr für den ehrenamtlichen Einsatz des HGV, der den Stadtpavillon gelungen renoviert hat, damit er als Podium genutzt werden konnte.

Die Menschen genießen es, wieder zusammen sein zu können

Zum Sommerempfang, dem achten, hatten sich noch nie so viele Menschen angemeldet wie in diesem Jahr. „Wir alle freuen uns, dass man sich wieder treffen kann, und kosten diese Gemeinschaft in vollen Zügen aus“, sagte Bürgermeister Bernlöhr, der es vermied, allzu ausführlich auf die Pandemie einzugehen. Nur so viel: Sie hat auch etwas Positives gezeigt: Die Robustheit der Stadtgemeinschaft und die Gefahrenabwehr wurden auf die Probe gestellt, bei Improvisation und Lagebewältigung wurden teilweise neue Wege beschritten. Kurzum: Die Stadt hat in der Krise zusammengehalten.

Doch es gebe immer wieder neue Herausforderungen. An einem Tag werde befürchtet, dass die Lein im Sommer ohne Wasser ist, und gleichzeitig müsse man sich auf einen Winter einstellen, bei dem es an Heizenergieträgern mangelt.

Bernlöhr ist froh, dass trotz dieser Herausforderungen die kommunalen Zukunftsfragen wieder die Oberhand gewonnen hätten. Das reicht von der großen Stadtentwicklungsfläche Lindenquartier über Standortfragen für zwei zusätzliche Kindergärten bis zum weiteren Ausbau des Glasfaseranschlusses.

Weitere Zukunftsaufgaben sind vom Land und vom Regionalverband in den Vordergrund gerückt worden. Photovoltaik-Anlagen auf Freiflächen und weiterer Ausbau der Windkraft. „Vielleicht müssen wir ja als Basis der Überlegungen für neue Pläne mal rechnen, wie weit der Beitrag der drei Windräder zur Klimaneutralität reicht, die sich möglicherweise demnächst südlich von Breitenfürst drehen.“ Viel aktueller als Planverfahren sei die künftige Energieerzeugung im Bereich Wärme, insbesondere die mit Erdgas." Das Thema werde sicher viele Welzheimer Bürger ganz allgemein, aber insbesondere die Stadt für die öffentlichen Gebäude und Einrichtungen beschäftigen. Im Bereich des Verkehrs, beim Parken, der Geschwindigkeit und dem Radverkehr seien einige Fragen noch nicht beantwortet.

Innenstadtberater sind derzeit in der Innenstadt unterwegs

In der Einkaufsinnenstadt sind derzeit sogenannte Innenstadtberater unterwegs, die mit den Ladeninhabern ins Gespräch gehen. Viele kleine Schritte sind vorgesehen, damit es auch in Zukunft eine lebendige Struktur von Läden und Dienstleistungen in der Innenstadt gibt. Das in den vergangenen Sommerempfängen immer wieder angesprochene Projekt Geschäftshaus am See spielte dieses Mal keine Rolle mehr, nachdem der Drogeriemarkt Rossmann und der Textil-Discounter Takko ihre Tore bereits geöffnet haben.

Weitere positive Nachrichten sind von den Verantwortlichen der Edeka am Starenweg zu hören. Der lange schon geplante Rückbau des Getränkemarktes und die Erweiterung und Erneuerung des bestehenden Marktes sind laut Bernlöhr verbindlich geplant und stehen unmittelbar davor. Der Markt soll ja von einem Filialbetrieb zu einem von einem selbstständigen Kaufmann geführten Lebensmittelzentrum werden.

Abschließend warb der Bürgermeister für die neue Welzheim-App, die ab sofort zur Information und zur Meldung von Störungen zur Verfügung steht.

Nach dem offiziellen Teil, der von der Gruppe Geezers Groove unter der Leitung von Wolfgang Staudt umrahmt wurde, hatten die Besucher genügend Gelegenheit, sich im Stadtpark auszutauschen. Zum neuen Konzept des Sommerempfangs gehören zahlreiche gastronomische Partner: der Welzheimer Getränkeservice mit einem Kitz von der Hirsch-Brauerei, Weine von Armin Zimmerle aus Großheppach sowie ein selbst gebrautes Helles von Braumeister Mark Schlaipfer. Weitere kulinarische Angebote gab es vom Biohof Vogel, Landmetzgerei Ziesel, Schäferei Wahl, Holzofenbäckerei Weller und Munz sowie der Eisdiele Garda.