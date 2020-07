Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die öffentlichen Haushalte führen dazu, dass die Stadt Welzheim einen Nachtragshaushalt für das Jahr 2020 aufstellen muss. Der erste Entwurf dieses Nachtragshaushalts wurde in der Sitzung des Bau- und Verwaltungsausschusses am 30. Juni vorgestellt. Am Dienstag, 14. Juli, beschloss der Gemeinderat nun einstimmig die Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020.

Alle Fraktionen waren sich einig, dass mit diesem