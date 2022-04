Die Lebensmittelpreise steigen immer weiter und viele Menschen in Welzheim können sich daher nicht mehr alles leisten, um eine vernünftige Ernährung zu gewährleisten. Seit dem Ukraine-Krieg sind zudem einige Geflüchtete in Welzheim gestrandet, die sich natürlich auch bei der Welzheimer Tafel mit den wichtigsten Lebensmitteln versorgen können. „Aber durch diese immer größer werdende finanzielle Not und die Ukraine-Flüchtlinge benötigt die Welzheimer Tafel dringend Spenden von Öl, Milch, Mehl,