Welzheimer Treff an der Treppe steigt auch 2023 wieder

Das erste Jahr mit dem Format ist als voller Erfolg zu betrachten. „Es wird vorgeschlagen, den Treff an der Treppe zukünftig regulär in der Sommersaison jeden Donnerstag (ausgenommen die Feiertage) anzubieten“, so die Welzheimer Stadtverwaltung. Der Gemeinderat stimmte einstimmig zu.

Angesichts der Infrastruktur (zwei Kühlschränke, Lichtstrom, Handwaschbecken (ohne Geschirrspülen)) ist der Verbrauch an Strom und Wasser so gering, dass die Verwaltung auf einen separaten Zähler verzichtet hat. Die Verrechnung von geringen Beträgen verursacht mehr Verwaltungsaufwand, als an Kosten zu verteilen wäre. Deshalb wurde vorgeschlagen, weiterhin keine Gebühren zu erheben.

Von 5. Mai bis 29. September dieses Jahres immer am Donnerstag zwischen 18 und 22 Uhr fand 15-mal der Treff an der Treppe statt. Pate für das Konzept standen verschiedene Formate im Remstal, die rund um die Gartenschau gewachsen sind. Diese wurden zusammen mit Stadträtin Brigitte Macha Anfang des Jahres im Rathaus betrachtet und auf Welzheim angepasst. Vom Bauhof wurde der Strom-, Wasser- und Abwasseranschluss installiert. Als Ausschank wurde eine vorhandene Hütte aus dem städtischen Bestand vom Weihnachtsdorf genutzt, eine weitere Hütte wurde als Lager aufgestellt. 13 verschiedene Anbieter aus Gastronomie, Vereinsleben und Organisationen haben die Gelegenheit genutzt und den Gästen ein jeweils abwechslungsreiches Getränke- und Essensangebot präsentiert. Es wurde keine Standgebühr erhoben und auch keine Pauschale für Strom und Wasser.

Der Treff an der Treppe sollte zuerst alle zwei Wochen stattfinden. Aufgrund der großen Nachfrage wurden weitere Termine dazwischen vergeben. Zum Schluss musste sogar eine Warteliste geführt werden, auf der noch vier Vereine und eine Gaststätte stehen, für die dieses Jahr kein Termin vergeben werden konnte. „Alle Bewirter haben ein positives Resümee gezogen.

Dazu beigetragen haben natürlich auch der sehr schöne Sommer und das Bedürfnis der Bürgerschaft, nach den pandemiebedingten Einschränkungen wieder zusammenzukommen. Es gab keinen Termin, bei dem es die ganze Zeit geregnet hat, ab und an ein Schauer, aber sonst trocken und fast immer angenehme Temperaturen“, so Pressesprecher Uwe Lehar. Nachdem jeder Bewirter nächstes Jahr einen Termin wahrnehmen möchte, sei davon auszugehen, dass es erfolgreich weitergeht.