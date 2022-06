Welzheimer Triathlon am 2. Juli: Sperrungen am Aichstrutsee

Die 37. Auflage des Welzheimer Triathlons beginnt nun am Samstag, 2. Juli, dieses Mal ab 12 Uhr pünktlich zur Mittagszeit mit dem ersten Startschuss am Aichstrutsee. Ab da liegen dann 600 m Schwimmstrecke, ca. 23 km Radstrecke und ca. 7 km Laufstrecke vor den Athleten bis ins Ziel.

In diesem Jahr steigt natürlich auch die Spannung, welche bekannten Größen aus der Triathlon-Szene in Welzheim an den Start gehen werden, um ihr erstes Rennen auf dieser sportlichen Reise durch den Schwäbischen Wald in diesem Jahr zu bestreiten. Die Tradition verpflichtet ja bekanntlich auch!

Neben den ganzen Einzelstartern werden wie immer einige Staffelteams um den Sieg im Welzheimer Wald kämpfen. Spannend wird auch in diesem Jahr die elfte Auflage des Welzheimer Triathlon-Mannschafts-Cups werden, bei dem natürlich wie immer ein Referenzteam als Messlatte für die Preisvergabe in der Cup-Wertung dienen wird. „Wir haben in dem Jahr zwei Welzheimer-Rathaus-Teams als Referenz für die Preisvergabe am Start. Team I besteht aus dem Landtagsabgeordneten Gernot Gruber, Kaisersbachs Bürgermeister Michael Clauss und Welzheims Bauhofleiter Uwe Behnert. Team II besteht aus den Gemeinderäten Sebastian Buhl und Roland Klunzinger sowie Waldbahnchef Reinhold Kasian. Die zwei Referenzteams werden sportlich alles geben, damit die ganzen Verfolgerteams auch wirklich dieses Event als eine sportliche Herausforderung wahrnehmen werden“, so Organisator Jochen Schultheiß. Als Anreiz, dieses hochkarätige Team zu schlagen, gebe es selbstverständlich wie jedes Jahr interessante Dinge zu gewinnen. Es lohne sich somit auf alle Fälle, auch in diesem Jahr wieder richtig Gas zu geben.

Für alle Kurzentschlossene: Die Onlineanmeldung auf www.welzheimer-triathlon.de ist bis Sonntag, 26. Juni, um Mitternacht geöffnet. Nachmeldungen wie bei den traditionellen Welzheimer Limesläufen können nicht angeboten werden. Damit auch wirklich Jedermänner/-frauen starten können, ist kein Zeitlimit für diese Veranstaltung vorgegeben. Der olympische Gedanke „Dabei sein ist alles!“ soll dabei auch weiterhin im Vordergrund stehen.

Aichstrutsee ist der Dreh- und Angelpunkt für den Welzheimer Triathlon

Auch in diesem Jahr ist der Aichstrutsee zum alleinigen Dreh- und Angelpunkt für den gesamten Triathlon auserkoren worden. Dazu werden einige Bereiche am Stausee (Kinderbecken, Spielwiese, Grillstelle) für den Badebetrieb von 10 bis 17 Uhr gesperrt sein. An den Strecken selbst ist natürlich das Anfeuern der Athleten möglich. Der See ist während der Veranstaltung und des Abbaus (11 bis 17 Uhr) für den Badeverkehr und teilweise für den Badebetrieb gesperrt. Da die Rad- und die Laufstrecke vom letzten Jahr beibehalten wurden, gibt es in Sachen Strecke und Streckenlänge keine großen Veränderungen. Eventuell werden nur die Richtungen gedreht. Die Strecken sind auch auf www.welzheimer-triathlon.de - Menüpunkt „Triathlonstrecken 2022“ ersichtlich. In Sachen Bewirtung wird das Orga-Team auch in diesem Jahr wieder Kaffee, Getränke, Brezeln und Kuchen anbieten. Der Kiosk am See wird an diesem Tag auf alle Fälle geöffnet haben. Dieser biete alle Varianten an Speisen und Getränken an.

Sollten sich die Rahmenbedingungen noch bis zum großen Tag am Samstag, 2. Juli, ändern, wird gebeten, dass sich alle Teilnehmer und Interessenten vor dem Event auf der Internetseite des www.welzheimer-triathlon.de zu den aktuellen Rahmenbedingungen informieren. Dort werden bei Veränderungen alle Details vom Orga-Team rechtzeitig eingestellt werden. „Auch in diesem Jahr erhalten wir die Unterstützung von unseren Sponsoren. Ohne die würde ein Welzheimer Triathlon in dem schwierigen Pandemiejahr nicht durchgeführt werden können. Deshalb bedanken wir uns für die langjährige und treue Unterstützung bei den Firmen Bikes & Boards und Steffen Schuck aus Schorndorf, Kreissparkasse Waiblingen/Welzheim, Maler und Gipser Sarah und Dagmar Hägele Welzheim sowie Cratoni Helme und Jana Krauter“, so Jochen Schultheiß. Kuchenspenden für die Veranstaltung werden sehr gerne angenommen. Abgegeben werden können diese schon am Freitag, 1. Juli, von 14 bis 19 Uhr, oder dann am Samstagmorgen, 2. Juli, ab 8 Uhr am Aichstrutsee. Aktive Hilfe bei der Veranstaltung ist natürlich auch möglich und willkommen. Interessenten melden sich dazu bitte per E-Mail an das Orga-Team triathlon@tsfwelzheim.de.

Noch sind Anmeldungen möglich unter www.tsfwelzheim.de

„Derzeit haben wir 250 Anmeldungen und wir würden uns freuen, wenn noch mehr Sportler am Triathlon in Welzheim mitmachen würden. Der komplette Triathlon findet am See statt und nicht mehr in Welzheim. Sperrungen auf der Radstrecke beeinträchtigen teilweise einige Ortschaften und Straßen“, sagt Jochen Schultheiß.

Infos zu Sperrungen

Aufgrund einer Radsport-Veranstaltung mit ca. 300 Radfahrern im Rahmen des Welzheimer Triathlons am Samstag, 2. Juli, ist an diesem Tag die Radstrecke über einen Zeitraum von ca. 12 bis 13.30 Uhr gesperrt. Bitte die Sperrung unbedingt beachten, da nicht jede Einmündung mit Streckenposten besetzt werden kann! Der Streckenverlauf ist wie folgt: Aichstrutsee - Aichstrut - Windrad - Schadberg - Hellershof - Hüttenbühl - Wahlenheim - Mittelweiler - Buchengehren - Buchengehrener Sägmühle - Voggenberg - Döllenhof - Burgholz - Eberhardsweiler - Windrad - Aichstrut - Aichstruter Sägmühle - Aichstrutsee. Dieses Jahr ist wieder in der Zeit zwischen 11.50 und 13.30 Uhr die Ortsdurchfahrt Aichstrut gesperrt. Von Kaisersbach nach Welzheim in diesem Zeitraum bitte über Gausmannsweiler fahren.