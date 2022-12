Welzheimer Wald: Vier-Personen-Haushalt zahlt 2023 80 Euro mehr für das Wasser

Die weltpolitische Lage mit dem Ukraine-Krieg hat 2023 Auswirkungen auf die Mitgliedsgemeinden des Zweckverbands Wasserversorgung Menzlesmühle, Kaisersbach, Spraitbach, Gschwend, Welzheim, Alfdorf und Durlangen. Denn steigende Energiekosten schlagen zu Buche. Es obliegt den Kommunen, bei ihrer Gebührenkalkulation den Wasserpreis festzusetzen. Aber die Kosten, die die Menzlesmühle bei den Stromkosten angesetzt hat, sind deutlich.

Die Bündelausschreibung mit dem Gemeindetag ergab, dass der Wasserpreis durch steigende Stromkosten um 35 Cent auf 1,73 Euro hochgesetzt werden müsste, um die Preissteigerung aufzufangen. Was letztendlich die Kommunen 2023 an Wassergebühren in ihren Haushalten verankern, wird sich allerdings zeigen. Zufrieden zeigten sich die Mitglieder bei der kürzlich stattgefundenen Verbandsversammlung in Welzheim darüber, dass so frühzeitig eine Kalkulation bezüglich der Stromkosten erfolgte. Denn dies bringt Sicherheit für die Kommunen.

Strompreise sind auch bei der Wasserversorgung ein Thema

Kaisersbachs Bürgermeister Michael Clauss erkundigte sich nach möglichen Einsparpotenzialen bei den Stromkosten. Doch hier machte Verbandsvorsitzender Thomas Bernlöhr, Bürgermeister von Welzheim, deutlich, dass Stromeinsparung bereits seit 2013 systematisch betrieben wird. Er erinnerte an das Energiemanagement, durch das immer der Blick auf Einsparpotenzial geworfen wird. Bezüglich der Investitionen unterstrich der Vorsitzende, dass es für die Wasserversorgung wichtig sei, stets die Stabilität und Sicherheit an erster Stelle zu sehen.

Fakt ist aber auch, dass in der Verbandskalkulation bereits in einem Jahr von einer Preisminderung beim Wasserpreis von rund 10 bis 15 Cent ausgegangen werden kann. Unterm Strich geht es bei den gesteigerten Kosten also nur um das Jahr 2023. Übrigens, sollten die Kommunen dem Vorschlag zur Erhöhung des Wasserpreises seitens des Wasserverbands um 100 Prozent folgen, bedeute dies für einen Vier-Personen-Haushalt rund 80 Euro Mehrkosten im Jahr beim Wasserpreis.

Zu Beginn der Sitzung wurde die ausgeschiedene Bürgermeisterin von Kaisersbach, Katja Müller, durch Thomas Bernlöhr verabschiedet. Er erinnerte hier an wegweisende Entscheidungen, etwa die Einführung der Vermögensumlage und die Erneuerungsplanung, die in den acht Jahren Amtszeit Müllers getroffen wurden.

Eine gute Chance für die Kommunen

Dem Jahresabschluss 2021 wurde einig zugestimmt. In diesem zeigte sich, dass die gesamte Wasserlieferung mit 1,7 Millionen Kubikmeter rund zwei Prozent über dem Mittel der Vorjahre lag. Was bedeutet, dass mit dem Jahr 2021 das dritte Jahr in Folge eine überdurchschnittliche Wasserabgabe erfolgte. Die wesentliche Baumaßnahme war die Leitungserneuerung in der Gschwender Straße in Welzheim. Wiederum 2023 wird ein Strukturgutachten erstellt, das die Grundlage für eine zukunftssichere Wasserversorgung schaffen wird. Um Synergieeffekte zu nutzen und Kosten eventuell mindern zu können, appellierte der Vorsitzende an die Mitgliedskommunen, die Augen bei neuen Freiflächenanlagen offen zu halten. Denn wenn es Sinn macht, könnte sich der Verband für seine Verteileranlagen bei eventuellen Bauarbeiten der Kommunen integrieren.