Welzheimer Waldfest lockt am Samstag (25.06.) zahlreiche Besucher an

Zwei Jahre lang hat es in der Limesstadt kein Waldfest mehr gegeben und auch keine Stadtpark-Illumination. Sehr verständlich, dass die Leute diesem Fest am letzten Wochenende im Juni förmlich entgegengefiebert haben. Und als es um 18 Uhr endlich losgeht, strömen sie in Scharen herbei.

Die Stühle im Biergarten neben dem Römerspielplatz, dessen Renovierung mittlerweile fast abgeschlossen ist, sind um 20 Uhr an diesem Samstag dicht besetzt. Man hat zahlreiche zusätzliche Biertische und -bänke aufgestellt, und auch an denen ist nur mit sehr viel Geduld ein freier Platz zu finden.

„Ostalbkrainer“: Schwungvolle Blasmusik auf der Bühne

Auf einer Bühne spielen die Musiker der „Ostalbkrainer“ schwungvolle Blasmusik, und wer sich erleichtert an einem freien Tisch in der Nähe niederlässt, begreift sofort, wieso dieser Tisch noch frei war. Akkordeon und Bläser dröhnen mit solcher Lautstärke aus den Boxen, dass man den Rhythmus im Bauch wummern fühlt und auf eine Unterhaltung besser verzichtet. Wenn die Musiker mal pausieren, wird allerdings überall angeregt geplaudert.

Und gegessen und getrunken wird natürlich auch: Auf der „Waldfest“-Speisekarte gibt es Currywurst, Pommes, Steak im Weckle und Schnittlauchbrot. Neben dem Biergarten-Gebäude stehen Mitglieder des Musikvereins hinter Grill und Fritteuse und lassen sich von den langen Schlangen der hungrigen Besucher nicht einschüchtern.

Von der Bühne verkünden die „Ostalbkrainer“ musikalisch, dass sie jetzt „ein ganzes Fass Bier austrinken“, und singen von dem Mann, der zwanzig Glas Gerstensaft am Tag braucht, und den „jedes Mädchen liebt, weil es gar nichts Schön’res gibt“. Die Musiker versuchen, das Publikum zum Schunkeln zu animieren, die Leute wollen aber nicht so recht, obwohl sie gern hier und da mitsingen – immerhin legt die Truppe einen guten, professionellen Auftritt hin.

Wie Glühwürmchen: Kerzen in farbigen Gläschen

Inzwischen ist es nach halb zehn, und als die „Ostalbkrainer“ eine Pause machen, tritt der Musikverein-Vorsitzende Winfried Ellinger vors Mikrofon. Drüben im Park spielt jetzt die Stadtkapelle, die Sonne ist untergegangen, und wer mag, darf gerne hinspazieren und die Lichter bewundern, die auf den Wiesen funkeln wie bunte Glühwürmchen. Kerzen in farbigen Gläschen bilden Noten und Herzen, flackern auf Baumstümpfen und rund um Baumstämme herum, und all das wird von Lampions an langen Schnüren eingerahmt.

Zahlreiche Besucher haben sich im Gras niedergelassen oder sitzen auf Stühlen, und die Stadtkapelle spielt Hits wie „Ich war noch niemals in New York“, „Gloria“ und „Azzuro“, jeder Titel gefolgt von herzlichem Applaus.

Es ist eine angenehme, stimmungsvolle Atmosphäre, und man merkt den Leuten überdeutlich an, wie sehr sie sich über diesen Abend freuen - einander sehen, miteinander reden und essen und Musik hören, die jemand live für sie spielt. Eigentlich ganz einfach – und einfach schön.