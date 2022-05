Wenn Fotos Welzheimer Geschichte erzählen: Neue Ausstellung im Museum

Da fährt der Bundeskanzler durch Welzheim und trägt sich ins Goldene Buch der Stadt ein. Man sieht stolze Gesichter der städtischen Prominenz, als sie Kurt Georg Kiesinger willkommen heißen. Vermutlich war das in den Jahren zwischen 1965 und 1967, erzählt Fritz Kühnle, der die denkwürdigen Bilder gemacht hat. Und nicht nur diese. In einer überaus sehenswerten Schau zeigt das Museum Welzheim ab Sonntag, 15. Mai, eine Ausstellung mit dem Titel „Vom Photo zum Selfie“.

Fotohaus hatte im vergangenen Jahr sein 100-jähriges Bestehen gefeiert

„Wir haben vor einer Weile den Gedanken gehabt, das Thema Fotografie in Welzheim aufzugreifen“, erzählt Michaela Eigmüller vom Historischen Verein. Sie arbeitet als Kuratorin für Museen und hat auch die Ausstellung im Welzheimer Museum inhaltlich mitgestaltet. Der Verein nahm mit der Familie Kühnle Kontakt auf, das gleichnamige Welzheimer Fotohaus hatte im vergangenen Jahr sein 100-jähriges Bestehen gefeiert (wie berichtet). Und so lautete die Ausstellungsidee, anhand von drei Generationen aus der Fotografenfamilie Kühnle die Entwicklung der Fotografie in Welzheim zu erzählen und mit der Stadtgeschichte zu verknüpfen. Und man erfährt noch mehr.

Gottlob Kühnle hat in den Schützengräben die Kameraden fotografiert

Der Besucher macht mit dem Pionier der Fotografie, dem französischen Maler und Erfinder Louis Daguerre, ebenso Bekanntschaft wie mit den Fotografen und der Fotografin aus dem Haus Kühnle. Angefangen mit Gottlob Kühnle, einem gelernten Glaser, der 1921 das erste Fotoatelier Welzheims gründete.

Als Autodidakt ließ er sich in Kursen zum Fotografen ausbilden. Gottlob Kühnle, Jahrgang 1890, hat im Ersten Weltkrieg in Frankreich an der Somme gekämpft, kam in englische Kriegsgefangenschaft und hat sich in jenen Jahren viel mit Fotografie beschäftigt, er hat auch in den Schützengräben die Kameraden fotografiert, weiß sein Sohn Fritz Kühnle.

In den Anfangszeiten war Fotografie eine aufwendige, kostspieligere Angelegenheit

„Aus kleinen Anfängen baute er sein erstes Geschäft in der Kerner-Straße auf“, hält der Ausstellungstext zu Gottlob Kühnles weiterem Weg in Welzheim fest. „Schwerpunkt seiner Arbeiten waren Porträts, Fotografien von Vereinen und Gruppen, Familien- und Kinderbilder und natürlich Passbilder.“

Das klingt für moderne Ohren nicht ungewöhnlich. Doch insbesondere in den Anfangszeiten war die Fotografie eine aufwendige, kostspieligere und feierliche Angelegenheit. „Früher gab es nur Kameras im Großformat“, erzählt Fritz Kühnle. Die Ausstellung zeigt eine solche mitsamt schwarzem Tuch, unter dem der Fotograf für die Aufnahme verschwand. Seitenverkehrt und auf dem Kopf stehend sah er sein Gegenüber, „das kann sich von der Jugend heute niemand mehr vorstellen“, schmunzelt der 80-Jährige. Die Belichtungszeit betrug eine Zehntelsekunde, da musste das Fotomotiv stillhalten.

Eine Fotografie stellte etwas Besonderes dar, ein Statussymbol

Zudem stellte eine Fotografie in jenen Anfangsjahren etwas Besonderes dar, ein Statussymbol. Der oder die Fotografierte schaute oft würdig, und der Fotograf konnte die Bilder, besonders Porträts, bei Bedarf veredeln, etwa die Falten retuschieren. Auch davon erzählt die Ausstellung. Für jedes Bild wurde ein Passepartout gefertigt, die Fotos wurden sorgsam in Alben gelegt.

Gottlob Kühnle kaufte 1937 das ehemalige Gasthaus „Zum Bären“

Gottlob Kühnle hielt auch Zeitgeschehen fest, etwa beim landwirtschaftlichen Bezirksfest und Bauerntag 1925, und fertigte Ansichtskarten von Welzheimer Motiven an. Er kaufte 1937 das ehemalige Gasthaus „Zum Bären“ in der Wilhelmstraße und bezog dort Geschäftsräume mit Laden und Labor. Am gleichen Platz ist das Fotogeschäft Kühnle heute noch zu finden, seit 1982 in einem Neubau. Gottlob Kühnle und seine Frau Elsa, eine gelernte Fotolaborantin, arbeiteten gemeinsam im Fotogeschäft.

Ihr Sohn Fritz kam 1941 zur Welt, wuchs im elterlichen Geschäft auf und wählte sich ebenfalls die Fotografie zum Beruf. Er absolvierte eine Ausbildung zum Fotokaufmann, Fotoapparate für Amateure waren damals sehr gefragt, eine Fotografenlehre und 1967 die Meisterprüfung. 1973 übernahm er das Geschäft der Familie und erlebte Spannendes mit und vor der Kamera. Fritz Kühnle fotografierte für Auftraggeber aus Industrie, Werbung und Architektur und für den Motorsport. „Ich war halt ein Motorsportbegeisterter.“ Viele Rennen hat er besucht und mit der Kamera festgehalten, etwa mit berühmten Rennfahrern wie Jim Clark, Jochen Rindt und Jack Brabham. Fritz Kühnle hatte in jenen Jahren sogar einen eigenen Bildverlag für Motorsport.

Dr. Reinhold Maier für die Gesellenprüfung fotografiert

Noch eine besondere Geschichte: In einer Reihe von Porträts, die Fritz Kühnle und seine Tochter Kerstin Kühnle-Baum fotografiert haben, hängt neben bekannten Welzheimer Persönlichkeiten wie dem einstigen Dekan Hermann Josenhans, Pfarrer Eberhard Braun oder dem früheren Heimatforscher und Rektor Helmut Glock ein Bild von Dr. Reinhold Maier, dem ersten Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg. Fritz Kühnle hat es als Teil seiner Gesellenprüfung gemacht. Er fotografierte einst bei Versammlungen der FDP und fragte den Politiker, ob er bereit wäre, sich von ihm für die Prüfung fotografieren zu lassen. Maier, damals schon nicht mehr Ministerpräsident, sagte tatsächlich zu und fuhr mit Chauffeur beim damaligen Arbeitgeber von Fritz Kühnle in Stuttgart vor. Ehrensache, dass dieser die Gesellenprüfung bestand.

Aufnahmen für Ansichtskarten von drei Generationen

Anschaulich knüpft die Ausstellung Verbindungen zwischen den Generationen von Fotografen aus dem Haus Kühnle, der Entwicklung der fotografischen Technik und der Welzheimer Stadthistorie. So kann man zum Beispiel die Fotoapparate der jeweiligen Generation ansehen. Wer will, erfährt mehr über Arbeitstechniken wie die Fotoentwicklung oder über die Entwicklung von Arbeitsgeräten.

"Jede Generation hat gesammelt und hat bewahrt"

Und natürlich sieht man Aufnahmen von Gottlob und Fritz Kühnle sowie Kerstin Kühnle-Baum, beispielsweise für Ansichtskarten, die alle drei Generationen fotografiert haben. Die zeitlich versetzten Fotografien eröffnen einen spannenden Blick auf die Entwicklung von Welzheim.

Der Reichtum an Exponaten speist sich aus einem großen Fundus des Hauses Kühnle. „Jede Generation hat gesammelt und hat bewahrt“, freut sich Fritz Kühnle.

Und so wie er die Sachen seines Vaters aufgehoben hat, führt seine Tochter Kerstin Kühnle-Baum die Tradition fort. Auch sie wuchs im Fotogeschäft mit auf, erzählt sie. Sie begleitete den Vater als Kind zu Hochzeiten, trug ihm den Koffer und zupfte die Brautkleider fürs Foto zurecht.

Prominente wie Fredi Bobic und die Fantastischen Vier bedient

Die gelernte Fotokauffrau und Fotografin wusste schon von klein auf, was sie werden wollte. „Es ist im Blut“, scherzt sie. Kerstin Kühnle-Baum absolvierte ihre Ausbildung im Fotogeschäft Hirrlinger in Stuttgart, dem größten im Ländle. Die Lehrstelle zu kriegen war einst „wie ein Sechser im Lotto“. Sie bediente auch Prominente wie Fredi Bobic und die Fantastischen Vier. Anschließend erlernte Kerstin Kühnle-Baum in Heidenheim das Fotografen-Know-how, sammelte bei einer bekannten Fotografin in Oberbayern Berufserfahrung und übernahm 2007 das elterliche Geschäft.

Und wie bei der Geschäftsübernahme einst durch ihren Vater gab es technische Neuerungen, nämlich die Umstellung von der Fotografie auf Film mitsamt Entwicklung hin zur digitalen Arbeit, „raus aus der Dunkelkammer, rein in den Computer“, so Kerstin Kühnle-Baum.

So enthält ihr Beruf einen handwerklichen Teil, aber auch sehr viel Kreativität, resümiert Kerstin Kühnle-Baum. Und diese Vielfalt sei’s, die so Spaß mache. Auch davon erzählt die Ausstellung im Museum.