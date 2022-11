Wer betreibt 2023 die Minigolfanlage in Welzheim neben dem Biergarten?

Ein neuer Pächter für den Biergarten im Tannwald ist gefunden. Familie Brestel aus Welzheim wird hier im Frühjahr 2023 mit einem eigenen Konzept starten. Die Welzheimer Zeitung berichtete ausführlich (siehe www.zvw.de/lokales/welzheim). Aber was passiert mit der Minigolfanlage nebenan? Klar ist, hier hat die Familie Linzmair das Sagen, und es heißt seitens Julia Linzmair: „Wenn wir einen Käufer finden, kann dieser das Minigolf betreiben. Wenn nicht, werden wir im Frühjahr aufbauen und das Minigolf betreiben.“

Die Stadtverwaltung Welzheim hat kein Interesse, die Anlage selbst zu betreiben

Auf Nachfrage bei der Stadt Welzheim, ob hier Interesse besteht, die Minigolf-Geräte zu kaufen und die Anlage selbst zu verpachten, wurde klar mitgeteilt: „Die Stadt Welzheim hat kein Interesse, die Minigolfanlage selbst zu betreiben.“

Das Gelände vom Minigolfplatz gehört der Stadt Welzheim und wird ohne Bahnen und Gebäude an den Minigolfplatz-Betreiber verpachtet, im Moment die Familie Linzmair. „Wie die Bahnen und die Gebäude bisher abgelöst wurden, ist der Stadtverwaltung nicht bekannt. Wenn die Familie Linzmair auf die Stadt zukommt und mitteilt, sie werde den Minigolfplatz nicht mehr betreiben, muss sie den Pachtvertrag kündigen. Wenn es einen neuen Betreiber gibt, wird die Stadtverwaltung den Pachtvertrag mit dem neuen Betreiber abschließen. Die Stadtverwaltung wäre froh, wenn der Minigolfplatz mit neuen Bahnen wieder in Betrieb geht. Die Stadt wird aber nicht selber in die Bahnen investieren oder den Betrieb selbst übernehmen“, erklärt Uwe Lehar, Pressesprecher der Stadt Welzheim.

Wenn sich kein Käufer oder Pächter findet, macht Familie Linzmair weiter

Die Stadtverwaltung sei weiter in Kontakt in dieser Sache mit der Familie Linzmair als Pächter des Grundstücks. Eine Lösung werde es sicher geben, die da lautet: Familie Linzmair öffnet die Minigolfanlage im Frühjahr 2023 mit neuen Bahnen, die bereits vor Ort sind.