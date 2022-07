Wer schreibt "Mörder" auf die Straße vor der Welzheimer Corona-Teststation?

Nach zweijähriger Pause wurde das Straßenfest in Welzheim wieder am letzten Wochenende vor den Sommerferien gefeiert. Neben Attraktionen für Groß und Klein sowie einem Kinderprogramm und Fahrgeschäften, gab es auch wieder viel Kulinarisches und Musikalisches.

Am Sonntag wurde das Straßenfest ergänzt durch einen Flohmarkt sowie den verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt, wobei die Besucher bereits am Samstag eine Fußgängerzone daraus machten.

Über 160 Stände boten rund um die St.-Gallus-Kirche beim Flohmarkt ihre Raritäten an und auch die Geschäfte beim verkaufsoffenen Sonntag warteten mit zahlreichen Aktionen auf. Das kaiserliche Sommerwetter sorgte zudem dafür, dass bei den musikalischen Darbietungen auch getanzt wurde und sowohl Jugendliche als auch Erwachsene endlich wieder gemeinsam feiern konnten. Während der letzten beiden Jahre war das Feiern in dieser Größenordnung nicht möglich.

„Und wer weiß, ob es im Herbst 2022 mit Corona noch möglich sein wird? Daher ist es super, dass das Straßenfest stattfinden konnte“, so Mitorganisator Hartmut Rupp.

„Mörder“ vor der Corona-Teststation

Seitens des Welzheimer Ordnungsamtes wurde mitgeteilt, dass es am Welzheimer Straßenfest am Samstagabend zu einer kleinen Schlägerei kam, die jedoch schnell wieder unter Kontrolle war und es keine Verletzten gab, die in eine Klinik mussten. „Und es war ein Sprayer unterwegs, der die Aufschrift ‘Mörder’ auf eine Straße schrieb“, so Pressesprecher Uwe Lehar. Genauer gesagt direkt vor der Corona-Schnellteststation in Welzheim. Und der oder die Sprayer haben wohl auch in der Gschwender Straße und an ein paar Kreisverkehren versucht, Aufschriften zu hinterlassen. Warum? „Die Polizei ermittelt, denn es wurde Anzeige erstattet“, so Lehar.

Zurück zum eigentlichen Straßenfest: Der Musikverein Stadtkapelle Welzheim unterhielt die Gäste in gekonnter Manier am Sonntagmittag, zuvor sorgten die Bands „Partymaschine“ und am Sonntagabend noch die Wild-Country-Band & Udo G. für eine tolle Stimmung. Insgesamt war die Atmosphäre rund um das Straßenfest genau so, wie es sich auch Bürgermeister Thomas Bernlöhr wünschte: „Angenehme Temperaturen bis Mitternacht sorgten für eine tolle Feierlaune.

Die Innenstadt war voll. Auch die Flohmarktresonanz war auf Rekordniveau.“ Am Sonntagnachmittag hatten auch die Welzheimer Vereine für ein tolles Showprogramm gesorgt, unter anderem die TSF Welzheim. Und auch der Gottesdienst am Sonntagmorgen war ein Höhepunkt. „Ein gelungenes Straßenfest“, so Bernlöhr.