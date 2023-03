Wer wird Schwäbische Waldfee? Zwei Damen aus Alfdorf, eine aus Kaisersbach

Wer erobert als neunte Schwäbische Waldfee den Feenthron?

In Kürze fällt in Oppenweiler bereits zum neunten Mal die Entscheidung, wer den Schwäbischen Wald ein Jahr lang als sympathische Markenbotschafterin repräsentieren wird.

Vier feenhafte Kandidatinnen aus den Kommunen Alfdorf, Berglen und Kaisersbach haben sich in diesem Jahr auf das Amt beworben. Am Dienstag, 4. April, entscheidet die Wahl-Jury, bestehend aus Landrat Dr. Richard Sigel, den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der Mitgliedskommunen und den ehemaligen Waldfeen, wer die neue Amtsinhaberin werden soll. Das kleine, aber feine Bewerberinnenfeld mit durchweg hervorragend geeigneten Kandidatinnen verspricht eine spannende Wahl. Am Wahlabend stellen sich die Anwärterinnen persönlich vor und können bei der Fragerunde mit der amtierenden Schwäbischen Waldfee Kim-Laura Rützler ihr Wissen über die abwechslungsreiche Freizeitregion Schwäbischer Wald unter Beweis stellen. Zur Wahlveranstaltung sind Pressevertreter und Angehörige der Kandidatinnen eingeladen. Die öffentliche Kür der neunten Schwäbischen Waldfee findet am Montag, 1. Mai 2023, auf dem Kinder-Natur-Erlebnisfest in Berglen statt.

Carolin Heck geht für Alfdorf an den Start

Ausbildung / Beruf: 2019-2022 Duales Studium BWL-Gesundheitsmanagement, Referentin für Personalmarketing und Personalentwicklung in den Rems-Murr-Kliniken GmbH

Hobbys: Sport, Trompete spielen, in der Natur sein, Zeit mit Freunden verbringen

Lieblingsausflugsziele im Schwäbischen Wald: Eisenbachstausee, Mühlenwanderweg und dessen Mühlen, Hirschbachwasserfälle

Ila Marie Spindler geht für Alfdorf an den Start

Ausbildung / Beruf: Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten bei der Stadt Schwäbisch Gmünd im 1. Lehrjahr

Hobbys: Fitness im Verein, Wandern, Joggen, Radfahren, Skifahren und Kochen

Lieblingsausflugsziele im Schwäbischen Wald: Murrhardter Wasserfälle, Eisenbachsee, Edenbachtal

Carolin Sinn geht für Berglen an den Start

Ausbildung / Beruf: Kauffrau für Büromanagement, seit 2018 staatlich anerkannte Betriebswirtin des Handwerks

Hobbys: Mountainbiken, Lesen, Wandern, Reiten und Ski fahren

Lieblingsausflugsziele im Schwäbischen Wald: Warthof, Hüttlenwaldschlucht, Trauplatz Öschelbronn, Ursprung Buchenbach, Eins und Alles Welzheim, Schloss Ebersberg

Michelle Fuchs geht für Kaisersbach an den Start

Ausbildung / Beruf: 2017-2021 Bachelor European Business & Psychology seit 2021 Duale Studentin BWL Food Management

Hobbys: Kinder- und Jugendarbeit in der Kirchengemeinde Kaisersbach, Zeit mit Freunden verbringen, mit Familien-Hund Lilly die umliegenden Wälder und Wiesen erkunden

Lieblingsausflugsziele im Schwäbischen Wald: Orchideenwiese Allmersbach i.T., Gallengrotte bei Kaisersbach, Waldsee und Ebnisee