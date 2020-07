Noch müssen einige Entscheidungen erst getroffen und beschlossen werden, ehe vielleicht in drei bis fünf Jahren drei Windräder auf der Markung Welzheim und Plüderhausen stehen. Zunächst muss der Welzheimer Gemeinderat am 4. August in seiner Sitzung beschließen, dass die Flächen, die der Stadt gehören, für einen möglichen Bau verpachtet werden. Für die Staatsforstfläche, auf der zwei Anlagen geplant sind (eine auf Welzheimer, eine auf Plüderhäuser Gemarkung), hält die EnBW bereits