Die drei Parkplätze im Umfeld der Laufenmühle könnten künftig kostenpflichtig werden. Das Geld würde dann in die touristische Infrastruktur von Welzheim fließen. Außerdem sind Preiserhöhungen an den Parkplätzen am Aichstrutsee und Ebnisee im Gespräch. Auch die Wohnmobilstellplätze könnten künftig mehr kosten.

Beschlossen ist all dies noch nicht. Der Bauausschuss hat sich in seiner jüngsten Sitzung aber kurz mit dem Thema befasst. Es war der ausdrückliche Wunsch des Gemeinderates, dass