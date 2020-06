Drei Personen in einem Zimmer und zwei Duschen für zehn Personen: Die Wohnverhältnisse in der Paul-Dannenmann-Straße sind nicht gerade das, was man komfortabel nennt. Doch Davood Shirazpour will sich nicht beklagen. Der 35-Jährige ist dankbar dafür, dass er in Deutschland ein neues Leben beginnen konnte. Als Christ wurde er in seinem Heimatland Iran politisch verfolgt. Hier in Welzheim hat er viel Solidarität von den Einheimischen erfahren.

Seit bald drei Jahren lebt er nicht mehr in