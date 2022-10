Weshalb sich die Welzheimer auch in der Krise "Zeit für Kunst" nehmen

„Sie sorgen mit Ihrer farbenfrohen Ausstellung für eine willkommene Abwechslung in einem derzeit eher negativ behafteten Alltag“, sagte am Samstagabend Wolfgang Schray, Kämmerer und Beigeordneter der Stadt Welzheim in Vertretung von Bürgermeister Thomas Bernlöhr bei der Eröffnung der Jahresausstellung des Vereins Kunst und Handwerk. Veranstaltungen wie Straßenfeste oder Ausstellungen durchzuführen, sei in diesen immer noch schwierigen Zeiten nicht selbstverständlich. „Es kommen vermutlich sogar noch schwierigere Zeiten auf uns zu, deshalb ist es umso erfreulicher, dass Sie sich Zeit für Kunst nehmen.“ Schray griff damit das Motto der Jahresausstellung auf.

Auch viele Worte können ein Kunstobjekt nicht ausreichend beschreiben

„Es ist großartig, was an diesem Wochenende ausgestellt wird“, sagte Ursel Börnert, Erste Vorsitzende des Vereins, in ihrer Rede zur Eröffnung der Ausstellung. Viele Worte hätten jedoch noch nie ein künstlerisches Werk vollendet, weil jede Art von Kunst ihre eigene Botschaft sende und eine ganz persönliche Sprache spreche. Malerei beziehungsweise Kunst - heißt es - beginne dort, wo Worte nicht mehr reichen, denn so sich Gedanken und Ideen sinnbildlich verkleiden, spreche jede Ausdrucksform der Kunst für sich. Doch über Schönheit und Ästhetik könne jeder selbst entscheiden.

Der Verein besteht seit 40 Jahren und hat mehr als 50 Mitglieder

In dem Verein Kunst und Handwerk haben sich in 40 Jahren mittlerweile mehr als 50 Mitglieder zusammengefunden und es kommen zur Freude von Ursel Börnert und den anderen immer wieder neue hinzu. Trotz der letzten schwierigen Zeit mit vielen Begrenzungen konnte jeder für sich seine Kreativität ausleben, betonte die Vorsitzende im Gespräch mit unserem Mitarbeiter. Im Rückblick konnten die geplanten Workshops mit Verzögerungen angeboten werden. Andere Aktivitäten blieben allerdings coronabedingt auf der Strecke.

Gemeinschaftsprojekt mit der Stadt

Einen Höhepunkt erlebten die Kunstschaffenden beim Jubiläum zum 40-jährigen Bestehen des Vereins im Sommer mit einem Gemeinschaftsprojekt der Stadt und einer einwöchigen Jubiläumsausstellung. Auch Wolfgang Schray ging in seiner Rede auf diese Ausstellung ein, bei der auch Exponate aus der städtischen Kunstsammlung präsentiert wurden. Die Stadt Welzheim begleite den Verein Kunst und Handwerk schon seit seiner Gründung im Jahr 1982. Die Mitglieder der Kunstkommission haben nach dem traditionellen Rundgang wieder ein weiteres Kunstwerk für die städtische Sammlung ausgesucht.

Was die Künstlerinnen ausstellen

Künstlerin Lin Apol hat sich schon in jungen Jahren für die Malerei begeistern können. An der Schule belegte sie deshalb entsprechende Leistungskurse. Ihr Studium später führte sie nach Frankreich, wo sie sich schwerpunktmäßig mit der Ölmalerei beschäftigte. Nach einer längeren Schaffenspause hatte Lin Apol ab dem Jahr 2017 wieder mehr Zeit für die Kunst und besuchte Kurse. Im Jahr 2019 beteiligte sie sich als Gast-Ausstellerin an der Jahresausstellung des Vereins und trat bei. Eine Entscheidung, die sie bis heute nicht bereut hat.

Künstlerin Karin Haas experimentiert gerne mit verschiedenen Materialien und Techniken. Sie sieht sich auf den Spuren von Willi Baumeister. Er war ein deutscher Maler, Grafiker, Bühnenbildner, Typograf, Kunsttheoretiker, Autor und Hochschullehrer und gilt als bedeutender Künstler der Moderne. Karin Haas, die mit Holz und Farbe arbeitet, sucht mit ihren Werken die „Spuren des Lebens“, die Lebenslinien.

Siglinde Wiese, die in Welzheim aufgewachsen ist, war 40 Jahre lang Berufsschullehrerin. Im Jahr 2002 hatte sie Zeit, in die Kunst einzusteigen. Hauptthemen ihrer Arbeit sind die Tierwelt und Historie mit Pferden und Wappentieren. Außerdem widmet sie sich der Eiszeitkunst und verwendet dabei Funde aus der Eiszeit als Vorlage.

Musikalisch umrahmt wurde die Vernissage vom Trio „Blue Moon“ mit Iris Maringer, Klaus Schittenhelm und Christoph Josenhans.