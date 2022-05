Wichtige Waldstrategie: 900 neue Douglasien im Welzheimer Stadtwaldgebiet

900 neue Douglasien wurzeln neuerdings im Welzheimer Stadtwaldgebiet zwischen dem Eins & Alles und dem Naturschutzgebiet Schmalenberg.

Die Baumart gilt aus waldbaulicher Sicht als besser angepasst an zukünftige klimatische Bedingungen.

„Es gibt in dieser Zeit nichts Besseres, als Bäume zu pflanzen“, sagte der Welzheimer Bürgermeister Thomas Bernlöhr. Ermöglicht wurde die Neupflanzung von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und dem Stromversorger ODR, die die waldökologische Wohltat im Rahmen einer symbolischen Baumpflanzung an den Flächeneigentümer übergeben haben. Die EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG (ODR), eine Tochtergesellschaft des Energieversorgers EnBW, hat ein Programm zur Förderung des Waldes angelegt. Unter der Devise „Schluss mit der Zettelwirtschaft“ hat sie seit 2016 rund 15.000 Bäume an 14 Kommunen gespendet.

Für jeden Kunden, der im ODR-Kundenzentrum auf eine digitale Rechnung umstellt, pflanzt die ODR einen Baum. Welzheim gehört nach Auskunft Bernlöhrs zum Strom-Versorgungsgebiet der ODR, Gas indes werde von der EnBW bezogen.

Die Notwendigkeit neuer Pflanzungen ist groß

Reinhold Sczuka, in seiner Funktion als stellvertretender Landesvorsitzender der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, wies aus waldbaulicher Sicht auf die Notwendigkeit neuer Pflanzungen hin. „Als hätte jemand den Schalter umgelegt, erleben wir, wie derzeit die trockene Winterphase direkt in den Sommer übergeht, es gibt gar keinen Übergang mehr.“

Das Frühjahr verlaufe damit bisher sinnbildlich für die künftig zu erwartende Häufung von Wetterextremen, die für die Waldökologie Stress bedeuteten: Trockenheit, Starkregen und Sturmschäden, Käferbefall und Baumarten, die den künftigen klimatischen Faktoren nicht gewachsen sind – darauf gelte es, beizeiten zu reagieren, so Sczuka. Waldstrategie berücksichtige große Zeiträume. Ziel seien klimastabile Wälder für die nächsten Generationen. Dass Bernlöhr und der Bürgermeisterkollege aus Althütte zusammen mit ODR-Vorstand Frank Reitmajer zum Spaten griffen, sei als symbolischer Abschluss gedacht, denn die Haupt-Pflanzarbeit ist zu dem Zeitpunkt schon gelaufen. Die 900 Douglasien seien von Forstleuten an die Stelle eines reinen Fichtenbestands gepflanzt worden.

Standortwahl richtet sich nach Baumartenwechsel

Bei der Wahl des Standorts habe man sich von der Zielrichtung eines Baumartenwechsels leiten lassen, sagte Hubert Lechleitner, der Leiter des Reviers Welzheim-Althütte.

Fichtenwälder werden infolge des Klimawandels an Relevanz verlieren. „Trockenheitstolerante Baumarten sollen die stark durch Extremwetterereignisse und Sturmwürfe gefährdeten Waldbestände rechtzeitig in stabile Wälder umwandeln und so den zukünftigen Wald stärken“, so der Revierleiter.

Die abschüssige Fläche sei sturmgefährdet. Statt den „Schadhölzern hinterherzurennen“ und auf Kleinflächen befallene Bäume zu entfernen, sei man „den erwartbaren Sturmwürfen ein paar Schritte voraus“ und habe durch die Entnahme von stehendem lebendem Holz, das auch wirtschaftlich noch gut verwertbar gewesen sei, eine größere Fläche geschaffen.

Sie biete eine ausreichende Größe, um den Waldumbau voranzutreiben, sagte Kreisforstamtleiterin Dagmar Wulfes. Um die Bäume herum wurden Pflanzpfähle aus Robinienholz befestigt – ein Schritt weg von den Wuchshilfen aus Plastik.

Da das Risiko für Verbissschäden durch Wildschweine in dem Gebiet als gering einzuschätzen sei, habe der Fegeschutz Vorrang.

2000 Bäume werden jährlich im Stadtwald gepflanzt

2000 Bäume jährlich werden nach Auskunft von Bernlöhr im Stadtwald gepflanzt, mitgezählt werden hierbei lediglich die „gesteuerten“ Bäume, die mit einer Zielrichtung gepflanzt werden. Hinzu kämen jene Bäume, die alleine über Ansamung ihren Weg in den Waldboden finden und natürlich nachwachsen.